Uno per tutti, ospiti e scaletta del concerto de Il Volo stasera in tv

L’elenco ufficiale dei brani non è stato diffuso prima della messa in onda, ma la struttura della serata è già nota. Il programma alternerà momenti in cui gli ospiti eseguono i propri successi a duetti con Il Volo, oltre a esibizioni corali e rivisitazioni di classici italiani e internazionali. L’idea alla base del format resta quella di far incontrare lo stile lirico-pop del trio con mondi musicali lontani, creando combinazioni insolite: dalla canzone d’autore al pop più contemporaneo, fino alle radici della tradizione melodica. Non mancheranno, come di consueto, i cavalli di battaglia di Piero, Ignazio e Gianluca, che hanno costruito la loro carriera internazionale proprio sulla reinterpretazione del repertorio classico e popolare.