Uno per tutti, ospiti e scaletta del concerto de Il Volo stasera in tv

Introduzione
Mercoledì 14 ottobre, Canale 5 trasmette la prima delle tre serate di Il Volo - Uno per tutti, registrate a Palazzo Te, a Mantova. A condurre l’appuntamento sono Piero Barone e Amadeus. Sul palco salgono Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella
Quello che devi sapere
Dove e quando vedere Uno per tutti
La prima puntata di Uno per tutti va in onda su Canale 5 mercoledì 14 ottobre. Chi preferisce seguirla da smartphone, tablet o computer può farlo in streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili anche le repliche on demand. Lo spettacolo non è in diretta: le tre serate sono state registrate tra il 24 e il 27 settembre a Palazzo Te, la villa mantovana dei Gonzaga celebre per gli affreschi di Giulio Romano. Gli altri due appuntamenti sono in calendario mercoledì 21 e mercoledì 28 ottobre, sempre nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset.
Il Volo alla conduzione
Il cambiamento più importante di questa edizione riguarda il ruolo dei tre artisti, che non si limiteranno a cantare ma presenteranno a turno le serate, ciascuno accompagnato da un partner diverso. Stasera tocca a Piero Barone, che divide la scena con Amadeus. Secondo le anticipazioni, l’ex direttore artistico di Sanremo farà il suo ingresso con una piccola messinscena: prima un intervento lampo, poi un ritorno tra il pubblico, infine la presa in carico dello show insieme al tenore siciliano. Nella seconda puntata sarà Ignazio Boschetto a condurre insieme a Noemi, mentre per la serata conclusiva Gianluca Ginoble sarà affiancato da Katia Follesa.
Gli ospiti della prima serata
Il cast di stasera mette insieme artisti di generazioni e linguaggi molto diversi. C’è Elisa, una delle voci più apprezzate del pop italiano, e c’è Mahmood, vincitore per due volte del Festival di Sanremo. Fiorella Mannoia torna a condividere il palco con il trio, così come Riccardo Cocciante, autore di alcuni dei brani più amati del repertorio nazionale. Completano il gruppo il chitarrista e cantautore Alex Britti e Roberto Colella, voce della band napoletana La Maschera, che porta nello show le sonorità della canzone partenopea contemporanea.
La scaletta
L’elenco ufficiale dei brani non è stato diffuso prima della messa in onda, ma la struttura della serata è già nota. Il programma alternerà momenti in cui gli ospiti eseguono i propri successi a duetti con Il Volo, oltre a esibizioni corali e rivisitazioni di classici italiani e internazionali. L’idea alla base del format resta quella di far incontrare lo stile lirico-pop del trio con mondi musicali lontani, creando combinazioni insolite: dalla canzone d’autore al pop più contemporaneo, fino alle radici della tradizione melodica. Non mancheranno, come di consueto, i cavalli di battaglia di Piero, Ignazio e Gianluca, che hanno costruito la loro carriera internazionale proprio sulla reinterpretazione del repertorio classico e popolare.
Da Verona a Mantova, le edizioni precedenti
Il progetto televisivo prodotto da Michele Torpedine ha debuttato nella primavera del 2023 col titolo Tutti per uno, portando sul palco dell’Arena di Verona decine di big della musica italiana. Il format è stato poi confermato nel 2024 e nel 2025, col sottotitolo Viaggio nel tempo. Negli anni il trio ha duettato con nomi come Gianna Nannini, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori e Max Pezzali. Il passaggio a Palazzo Te e la scelta di affidare la conduzione ai tre cantanti segnano ora una nuova fase, pensata per rinnovare la formula senza perdere lo spirito che ha reso il programma un appuntamento atteso dal pubblico.