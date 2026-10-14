Boetti presenta il singolo requiem: il video

requiem è il secondo singolo che anticipa l’uscita di altro/alto, il mio terzo album in studio; uscirà il 14 ottobre per Rizoma. Ho concepito questo brano per immaginare la morte, o meglio l’attimo prima. Mi affascina da sempre la liminalità perché implica un dialogo profondo tra due estremi e la possibilità di abitare una soglia. Dopo alcuni tentativi di dare al pezzo una forma canzone canonica, l’ho assecondato lasciando spazio, alla fine di un testo volutamente breve, a una coda strumentale elettronica costruita su un ostinato e ispirata alla struttura del rondò, e più in generale a una concezione sinfonica-classica della musica che ricorre in tutto l'album.



Il singolo è stato prodotto da Studio Corrente e registrato alla Fattoria Sonora di Roma. È stato arrangiato da Leila Bahlouri e Federico Leo, ed eseguito da me insieme a Lazzaro, che ha curato la realizzazione dei cori. Per la live session di questo singolo ho scelto il Cimitero Militare Germanico del Passo Della Futa, a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna: un luogo in qualche modo di confine (la cima è il punto d’incontro tra la salita e la discesa) e dall’architettura quasi aliena specie se vista dall’alto. Nella rilettura live della canzone, la coda strumentale è sorretta da una marcia in tempo ternario che cresce ascensionalmente con l’arrangiamento dei synth, espandendo ulteriormente l'impatto emotivo e spaziale del brano. Le riprese e il montaggio del video sono stati curati da Rebecca Lena, l'operatore drone è Lorenzo Magnini, mentre il mix e il master sono stati affidati a Federico Leo presso Studio Corrente / Fattoria Sonora.