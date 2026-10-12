Shoegaza vol. 3 all'Arci Bellezza di Milano il 23 ottobre

Dopo il successo delle prime due edizioni, Shoegaza torna all'Arci Bellezza di Milano per una nuova serata di musica e solidarietà a sostegno della popolazione palestinese. Il ricavato dell'evento sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. In programma Klimt 1918, Yumeia & Tre Flip, Leaving Venice e In Her Eye

La situazione a Gaza e in Cisgiordania

Un anno dopo l’inizio del cessate il fuoco, Gaza resta il teatro di una catastrofe di proporzioni immense: dall’inizio dell’offensiva israeliana, 73.388 palestinesi sono stati uccisi e oltre 43.000 dei feriti hanno riportato lesioni potenzialmente invalidanti per tutta la vita. Il 76,6% delle abitazioni è stato distrutto o danneggiato, così come l’82% delle strutture della Striscia. Oltre 58.000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori e più di 637.000 minori in età scolare non hanno accesso continuativo all’istruzione. La cosiddetta tregua, dunque, non ha cancellato le conseguenze dell’offensiva né restituito una vita normale alla popolazione di Gaza. (Fonte: United Nations OCHA, Reported Impact Snapshot | Gaza Strip, agosto 2026.)



Nel frattempo, in Cisgiordania occupazione, violenza e sfollamenti forzati avanzano nel silenzio inerme della comunità internazionale. È in questo silenzio che Shoegaza torna a chiedere alla propria comunità di non distogliere lo sguardo. Il nome dell'evento fonde volutamente la parola shoegaze, il genere musicale dei "punk introversi", con Gaza, luogo simbolo di atrocità e sofferenze, diventando un manifesto di empatia e resistenza attraverso il linguaggio universale della musica: un modo per trasformare il suono in un atto di consapevolezza e sostegno concreto, mentre la crisi umanitaria è tuttora in atto.