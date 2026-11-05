George Clooney prepara un ristorante italiano a Cotignac, in Provenza, con la moglie Amal e l’imprenditore Graham Porter. L’apertura è prevista per maggio 2027, ma alla cucina manca ancora la sua protagonista: una «mamma italiana». Il socio racconta la ricerca e scherza sul fascino dell’attore. Dietro la formula da commedia, un progetto che punta sull’ospitalità e sui sapori di casa, negli spazi di un’ex pizzeria. Nome e menu restano da svelare, mentre nel borgo si discute del possibile arrivo di nuovi turisti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il prossimo casting di George Clooney si decide ai fornelli. L’attore prepara un ristorante italiano a Cotignac, in Provenza, insieme alla moglie Amal e all’imprenditore canadese Graham Porter. Per guidare la cucina cercano una professionista che Porter descrive con una formula precisa: «una mamma italiana». L’apertura è prevista per maggio 2027: c’è ancora qualche mese per trovare chi dovrà dare sostanza, e sapore, a quella promessa di famiglia.

A Cotignac una vecchia pizzeria cambia vita L’indirizzo è l’11 di cours Gambetta, negli spazi che ospitavano Les 3 Marches. Qui sono già cominciati i lavori per trasformare l’ex pizzeria nel nuovo locale. Cotignac, poco più di duemila abitanti nel dipartimento del Var, si sviluppa ai piedi di una falesia di tufo ed è entrata nel 2022 nell’associazione dei borghi più belli di Francia. Un luogo in cui l’insegna di un divo rischia di diventare subito un’attrazione quanto il paesaggio. Porter conosce bene il paese: è il proprietario di Lou Calen, l’albergo vicino al futuro ristorante. Il progetto si inserisce dunque in una realtà dell’ospitalità già avviata. Il nome del nuovo locale e il menu, invece, non sono ancora stati resi noti. Approfondimento Venezia 83, George Clooney: "Bello poter parlare ai giovani"

La ricerca della cuoca e la battuta sull’età È Porter a raccontare al Sunday Times che Clooney sta utilizzando i suoi contatti italiani per individuare la futura responsabile della cucina. «Sta cercando attivamente una mamma italiana», spiega. Una formula che evoca immediatamente la tavola di casa; le competenze richieste e l’organizzazione del lavoro restano però da conoscere. Quando gli viene chiesto se sarà facile convincere una professionista a trasferirsi nella campagna francese, il socio risponde puntando sul fascino dell’attore: a suo giudizio, qualsiasi donna tra i 45 e i 70 anni accetterebbe. Il riferimento anagrafico nasce da questa battuta e non va trasformato in un requisito di selezione annunciato. Approfondimento George e Amal Clooney sul tappeto della Mostra del Cinema di Venezia

Una tavola italiana senza soggezione Nell’intervista al domenicale britannico, Porter descrive un ristorante elegante e accogliente, capace di mettere gli ospiti a proprio agio. Racconta anche che George e Amal gli mandano fotografie dei piatti di pasta assaggiati durante i viaggi, come spunti per il progetto. Sul retro del locale sono previsti spazi per i tavoli inseriti nella roccia.La curiosità, a questo punto, è capire come l’idea della cucina di casa reggerà il ritmo di una sala piena. Dietro una tavola che sembra familiare c’è un lavoro quotidiano di organizzazione, a cominciare dalla scelta degli ingredienti. La futura responsabile dovrà dare al progetto questa concretezza. Anche perché il piatto dovrà funzionare altrettanto bene nelle sere in cui il socio più famoso sarà altrove. Approfondimento George Clooney, Leone d’oro a Venezia: è l’ultimo vero divo?