Levante, testo e significato del nuovo singolo Ruggine

Ruggine è il singolo che accompagna l'uscita di Dell'Amore il Fallimento e Altri Passi di Danza, il nuovo album della cantautrice siciliana. Si tratta di un disco molto intimo nato dal desiderio di osservare l’amore da una prospettiva diversa rispetto al passato: non più chiedersi cosa sia o dove vada a finire, ma interrogarsi sui motivi che lo fanno vacillare, interrompere o non iniziare affatto. Da questa riflessione prende forma anche il titolo del disco, che associa il fallimento alla danza, immaginando relazioni, incontri e addii come passi condivisi che si ripetono e, inevitabilmente, ci riportano sempre davanti a noi stessi. A firmare la produzione del disco sono ancora Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi, protagonisti insieme a Levante di un sodalizio artistico che da dieci anni accompagna la sua evoluzione musicale. Ruggine è un brano molto intenso che indaga i tempi del tempo e della profondità con la ruggine diventa il sinbolo di un qualcosa che corrode ma anche, più semplicemente, segna e in un risveglio solitario assume un lirismo melanconico.