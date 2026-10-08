Il club si è progressivamente trasformato in un hub per la musica elettronica capace di dialogare con produzioni e realtà diverse e di contribuire alla costruzione di appuntamenti che coinvolgono l'intera città e con il tempo sono diventati un must italiano e internazionale

Amnesia Milano compie 24 anni e guarda al futuro. Sabato 10 ottobre 2026 il club

milanese festeggia il proprio anniversario con Adam Beyer, uno degli artisti che più hanno contribuito alla storia della techno contemporanea. È una ricorrenza che permette di leggere attraverso la storia di un singolo locale anche una parte significativa dell'evoluzione del clubbing italiano e internazionale. Nato nel 2002, Amnesia Milano ha costruito la propria continuità intorno alla musica, attraversando oltre due decenni nei quali sono cambiate tendenze, generazioni e modalità di vivere la notte. La capacità di rinnovarsi senza perdere una precisa identità musicale ha

portato negli anni sul suo dancefloor alcuni dei principali artisti della scena elettronica internazionale, facendo del club uno dei punti di riferimento della città.



Oggi, però, il ruolo di Amnesia va oltre le serate organizzate all'interno dei suoi spazi. Il club si è progressivamente trasformato in un hub per la musica elettronica a Milano, capace di dialogare con produzioni e realtà diverse e di contribuire alla costruzione di appuntamenti che coinvolgono l'intera città e con il tempo sono diventati un must italiano e internazionale. Un esempio particolarmente evidente è arrivato proprio a settembre, durante la Milano Fashion Week, con la partecipazione alla produzione di Vision Open Air all'ex Macello, che ha portato nell'arco del mese artisti come Charlotte de Witte, Michael Bibi e Solomun. Dopo l’estate all’ex Macello, Vision prosegue in modalità indoor al Fabrique. Il prossimo appuntamento è venerdì 16 ottobre con The Martinez Brothers. Dopo Adam Beyer, l’ottobre di Amnesia Milano prosegue sabato 17 con Manda Moor (nella foto d’apertura) sabato 24 con Miguelle & Tons e si chiude sabato 31 con la notte di Halloween, affidata a Leon, appuntamento ormai diventato una tradizione del club milanese.



Non è soltanto una questione di programmazione. Significa avere un ruolo nella filiera della musica elettronica, mettendo in relazione club, grandi produzioni, artisti internazionali e pubblico. Una dimensione che si accompagna a un importante rinnovamento degli spazi: nella stagione 2025/26 Amnesia ha completamente ripensato il proprio ambiente, intervenendo sul sistema audio con L-Acoustics, sull'illuminazione e sulla struttura del club, con una parete LED a 360 gradi e un nuovo disegno modulare del soffitto. La trasformazione ha accompagnato il passaggio a una nuova stagione, sintetizzata nel tema Echoes of the Future. Un concetto che parte dalla storia del club per guardare a ciò che ancora deve arrivare e che trova una conferma anche nel riconoscimento arrivato da DJ Mag, che nel 2026 ha inserito per la prima volta Amnesia Milano nella propria Top 100 Clubs, al numero 94.



A 24 anni dalla sua nascita, Amnesia Milano si trova così in una posizione particolare:

custodire una storia lunga quasi un quarto di secolo e, allo stesso tempo, continuare a partecipare alla costruzione del futuro della musica elettronica. La serata con Adam Beyer del 10 ottobre sarà il momento centrale delle celebrazioni, ma il calendario di ottobre di Amnesia Milano racconta un'attività che va ben oltre il singolo anniversario