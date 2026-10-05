Geolier, è uscito il videoclip del nuovo singolo Winner

Venerdì 2 ottobre Geolier ha lanciato il nuovo singolo Winner superando 900.000 riproduzioni su Spotify in pochi giorni. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip del brano su YouTube
In attesa dell’uscita dell’album Tutto è Possibile - Atto II, Geolier ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Winner. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei attesi appuntamenti live allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
geolier, il videoclip del singolo winner
Venerdì 2 ottobre Geolier ha lanciato il nuovo singolo Winner superando 900.000 riproduzioni su Spotify in pochi giorni. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip del brano ottenendo velocemente oltre 260.000 visualizzazioni su YouTube. Il 16 ottobre il rapper (FOTO) lancerà Tutto è Possibile - Atto II, nuovo capitolo dell'album uscito a gennaio e già certificato con quattro dischi di platino. All’interno anche Fotografia e Phantom in duetto con 50 Cent.
Nel 2027 Geolier sarà protagonista di sei concerti sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per un totale di oltre 300.000 spettatori. L’artista ha commentato il risultato scrivendo un post sul profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Tutti e sei i Maradona del 2027 sono già sold out. Mamma e papà, è merito vostro, grazie per avermi messo al mondo a Napoli”.
Approfondimento
Geolier, testo e significato del singolo Winner che esce oggi
Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è tra gli artisti più influenti della scena rap a livello italiano. Nel corso degli anni il cantante ha dominato le classifiche con vari singoli, ricordiamo M’ manc con Shablo e Sfera Ebbasta, Chiagne con Lazza (FOTO) e Takagi & Ketra, L’ultima poesia con Ultimo, Episodio d’amore e I p' me, tu p' te, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. A settembre il rapper ha pubblicato il brano Per noi in collaborazione con Achille Lauro.