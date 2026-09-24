Martina Bonita presenta il singolo Uno contro l'Altro: il video

Uno contro l’altro è una canzone che nasce da una parte molto profonda di me, da quelle emozioni che spesso facciamo fatica a raccontare perché appartengono alla nostra parte più fragile e autentica. Con questo brano ho voluto parlare dell’amore quando viene messo alla prova dalla vita, dalle circostanze, dalle difficoltà e da quelle situazioni che, a volte, sembrano più grandi di noi. Sento questo singolo particolarmente vicino al mio modo di vivere la musica. Uno contro l’altro è una ballad intensa, sincera, che racconta la storia di due persone che hanno condiviso anni, sogni, progetti e speranze e che, improvvisamente, si ritrovano a dover affrontare una battaglia che non hanno scelto. Una battaglia nella quale può succedere di smarrire persino la persona che abbiamo accanto. È proprio questo il senso del titolo: cosa accade quando due persone che si sono amate e che hanno costruito qualcosa insieme finiscono per trovarsi “uno contro l’altro”, invece di essere dalla stessa parte? È una domanda che mi ha accompagnata durante la scrittura e che credo possa appartenere a tutti. Perché amare davvero significa anche attraversare momenti difficili, incomprensioni, paure e ferite, senza sapere sempre quale sarà la strada da percorrere. Nel ritornello ho cercato di racchiudere una domanda ancora più grande: quanto costa amare realmente? E soprattutto, quanto vale un sentimento quando viene messo davanti alle prove più dure? Credo che non esista una risposta uguale per tutti.



L’amore può essere una forza straordinaria, capace di darci coraggio e di farci sentire a casa, ma può anche diventare fonte di dolore quando la realtà ci costringe a combattere contro qualcosa che non possiamo controllare. Con questa canzone non voglio raccontare soltanto la sofferenza. Voglio parlare anche della speranza. Perché, nonostante le ferite, le incomprensioni e le difficoltà, penso che il sentimento autentico abbia sempre un luogo nel quale tornare. Il cuore, anche quando si perde, cerca una strada per ritrovare ciò che considera davvero importante. Uno contro l’altro, pubblicato dall’etichetta Totò Band APS, è quindi per me un piccolo inno alla resilienza dell’amore. È dedicato a chi ha dovuto lottare per difendere un sentimento, a chi si è trovato davanti a ostacoli inattesi e a chi, nonostante tutto, non ha smesso di credere che un legame possa ancora trovare la propria strada. Attraverso la mia voce ho cercato di trasformare queste emozioni in musica, lasciando spazio alla vulnerabilità e alla sincerità. Perché, alla fine, tra cuore e realtà, rimane sempre una scelta: arrendersi alle difficoltà oppure continuare a credere in ciò che ci fa sentire vivi.