I super dj protagonisti durante la fashion week di Milano

L’imminente Milano Fashion Week, in programma dal 22 al 28 settembre 2026, non si

esaurisce tra passerelle, showroom e presentazioni. Nei giorni centrali della settimana della moda, Milano propone anche un fitto programma di musica elettronica, con dj e producer internazionali distribuiti tra grandi spazi all’aperto, club e locali. Da Michael Bibi a Solomun, da Honey Dijon a Chris Stassy e Seth Troxler: ecco alcuni degli appuntamenti da tenere presenti tra martedì 22 e sabato 26 settembre.

All’ex Macello di viale Molise sono due le date firmate Vision Open Air durante la Fashion Week. Giovedì 24 settembre, dalle 17, arriva Michael Bibi, affiancato da Dennis Cruz e Not From Here. Bibi, fondatore di Solid Grooves, è tra i dj che hanno contribuito a definire la house contemporanea, mentre Dennis Cruz ha costruito una carriera internazionale tra house e tech house. Sabato 26 settembre, sempre dalle 17, sarà invece protagonista Solomun, dj e producer tedesco-bosniaco, fondatore dell’etichetta Diynamic e legato anche alle celebri serate +1 al Pacha di Ibiza. Le due date rappresentano altrettanti momenti di rilievo della programmazione di settembre di Vision Open Air all’ex Macello, che lo scorso 5 settembre ha ospitato la dj belga Charlotte de Witte, con relativo sold out.



Questo per quanto concerne gli appuntamenti che iniziano di giorno e proseguono fino a sera; per quanto riguarda i party serali, il Twiga comincia martedì 22 settembre con Naomi Campbell (in versione dj), per proseguire giovedì 24 con Francis Mercier, venerdì 25 con Honey Dijon e sabato 26 con East End Dubs. Al Volt si susseguono tre serate: Guy Gerber e Kalyma giovedì 24, ANOTR e Matisa venerdì 25, Seth Troxler e Alessio Cristiano sabato 26. L’Hollywood propone venerdì 25 Milano in Festa, sabato 26 Urban Fusion e relativi aftershow modaioli; il Loolapaloosa è aperto sette sere su sette con i suoi party a tema Brasile. Al Nomad, venerdì 25, arriva BRESH, il format nato a Buenos Aires che negli ultimi anni si è esteso dall’America Latina a diverse città europee e internazionali e che è solito animare i sabati dell’Amnesia di Ibiza. Per il Nomad, ubicato nel Certosa District e in prima linea nel processo di riqualificazione di questo quartiere nel Nord di Milano, si tratta di uno degli ultimi appuntamenti della prima stagione estiva in modalità club. Sempre venerdì 25, al Fabrique, Vision in versione indoor propone Chris Stassy e Lolla Fedolfi, mentre al Gate arriva Kobosil; sabato 26, all’Amnesia, in console Bambounou e Mautone. Il connubio tra moda e musica elettronica si rafforza sempre più, con un’offerta assolutamente trasversale, in grado di soddisfare gusti e pubblici eterogenei.