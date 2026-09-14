Sorpresa durante la seconda e ultima serata romana del Jova Summer Party. Al Circo Massimo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è salito sul palco insieme a Jovanotti e ha suonato la chitarra in una versione speciale di “Samba della rosa”, trasformata per l'occasione nella “Samba di Roma”. I due avevano già eseguito il brano ad aprile in Campidoglio durante la presentazione del tour estivo
Sorpresa al Circo Massimo durante la seconda e ultima tappa romana del Jova Summer Party. Roberto Gualtieri è salito sul palco insieme a Jovanotti e ha accompagnato il cantautore alla chitarra in uno dei momenti centrali della serata.
Il sindaco di Roma, con la maglietta nera del Jova Summer Tour, ha partecipato all'esecuzione di una versione speciale di “Samba della rosa”, il brano di Toquinho e Vinicius de Moraes reso celebre in Italia anche dall'interpretazione di Ornella Vanoni.
La “Samba di Roma”
Per l'occasione il testo è stato riadattato e trasformato in una dichiarazione dedicata alla Capitale.
“Roma da vedere, Roma da sognare, Roma da capire e da perdonare, Roma da servire e da liberare”, ha cantato Jovanotti. E ancora: “Roma da aggiustare, Roma da cantare, Roma da danzare, Roma da scoprire, Roma da inventare, Roma da abbracciare e da ricordare”.
La performance ha richiamato un episodio già avvenuto nei mesi scorsi tra il sindaco e il cantautore.
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Jovanotti e Gualtieri avevano già suonato insieme questo brano ad aprile, nello studio del sindaco in Campidoglio, durante la presentazione del Jova Summer Party e del Jova Giro.
In quella occasione Gualtieri aveva annunciato il conferimento a Jovanotti della Lupa Capitolina, la massima onorificenza di Roma Capitale, che sarà consegnata in autunno.
Quella che in primavera era stata una jam session informale è diventata ora un'esibizione davanti al pubblico del Circo Massimo. La versione italiana di “Samba della rosa”, interpretata da Ornella Vanoni con Toquinho e Vinicius de Moraes, fu inoltre registrata proprio a Roma, negli studi Forum di piazza Euclide.
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