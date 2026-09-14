Sorpresa durante la seconda e ultima serata romana del Jova Summer Party. Al Circo Massimo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è salito sul palco insieme a Jovanotti e ha suonato la chitarra in una versione speciale di “Samba della rosa”, trasformata per l'occasione nella “Samba di Roma”. I due avevano già eseguito il brano ad aprile in Campidoglio durante la presentazione del tour estivo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sorpresa al Circo Massimo durante la seconda e ultima tappa romana del Jova Summer Party. Roberto Gualtieri è salito sul palco insieme a Jovanotti e ha accompagnato il cantautore alla chitarra in uno dei momenti centrali della serata. Il sindaco di Roma, con la maglietta nera del Jova Summer Tour, ha partecipato all'esecuzione di una versione speciale di “Samba della rosa”, il brano di Toquinho e Vinicius de Moraes reso celebre in Italia anche dall'interpretazione di Ornella Vanoni.

La “Samba di Roma” Per l'occasione il testo è stato riadattato e trasformato in una dichiarazione dedicata alla Capitale. “Roma da vedere, Roma da sognare, Roma da capire e da perdonare, Roma da servire e da liberare”, ha cantato Jovanotti. E ancora: “Roma da aggiustare, Roma da cantare, Roma da danzare, Roma da scoprire, Roma da inventare, Roma da abbracciare e da ricordare”. La performance ha richiamato un episodio già avvenuto nei mesi scorsi tra il sindaco e il cantautore. Approfondimento Jova Summer Party, Roma è l'ombelico del mondo per il gran finale