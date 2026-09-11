Jovanotti su Emma Bonino: "Autorevole, sempre ammirato la sua libertà"

"Combattiva, una forza enorme che scaturiva da questa donna, dal modo in cui, anche semplicemente poneva le parole. L'ho sempre ammirata moltissimo", ha detto il cantautore interpellato in merito alla scomparsa della storica leader radicale e fondatrice di +Europa (ADDIO A EMMA BONINO - IL RICORDO DI EMMA BONINO)
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