Motta Sant'Anastasia, arrestato 20enne per sparatoria

È stato arrestato dai carabinieri un ventenne di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, accusato di essere l'autore della sparatoria del 23 agosto in via Oberdan. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe inseguito due motocicli con quattro persone a bordo, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco. L'auto utilizzata per l'inseguimento, poi abbandonata nelle campagne, è stata collegata al ventenne nel corso delle indagini.
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