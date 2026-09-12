Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Milo J, la rivelazione latin urban: "Ascolto Tyler, ma il folk argentino per me è tutto"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Non una promessa, ma un artista in formazione e in crescita costante, con un’identità forte della sua storia e delle sue origini: Milo J, cantautore argentino, è arrivato a Milano per la prima volta da musicista e cantante. Incontri con i fan, uno showcase intimo a Palazzo Visconti, i suoni di Buenos Aires e del suo ultimo album "La vida era más corta", terzo della sua carriera. E una chiacchierata con noi, in cui ci ha fatto capire molto bene perché la sua musica sarà ascoltata a lungo, anche in Italia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ