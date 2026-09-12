Non una promessa, ma un artista in formazione e in crescita costante, con un’identità forte della sua storia e delle sue origini: Milo J, cantautore argentino, è arrivato a Milano per la prima volta da musicista e cantante. Incontri con i fan, uno showcase intimo a Palazzo Visconti, i suoni di Buenos Aires e del suo ultimo album "La vida era más corta", terzo della sua carriera. E una chiacchierata con noi, in cui ci ha fatto capire molto bene perché la sua musica sarà ascoltata a lungo, anche in Italia