Quest’estate Emma ha accompagnato il pubblico con il brano Antidroga in duetto con Fabri Fibra. Tra le sue collaborazioni più recenti troviamo Vacci piano con Rkomi, Ho voglia di te con Olly e Juli, Amore cane con Lazza e Taxi sulla Luna con Tony Effe

Stando a quanto comunicato, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Emma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Amami a L’amore non mi basta passando per La mia città, Non è l’inferno e Occhi profondi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:

La mia città

Vita lenta

Pretaporter

Iniziamo dalla fine

Pezzo di cuore

Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano

Mezzo mondo

In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami

Brutta storia

Taxi sulla Luna

Vacci piano

Latina / Stupida allegria / Con le nuvole

Femme fatale

Sinceramente

Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella

In Italia

Antidroga

Cercavo amore

Apnea

L’amore non mi basta

Quest’estate Emma ha accompagnato il pubblico con il brano Antidroga in duetto con Fabri Fibra. Tra le sue collaborazioni più recenti troviamo Vacci piano con Rkomi, Ho voglia di te con Olly e Juli, Amore cane con Lazza (FOTO) e Taxi sulla Luna con Tony Effe.