Emma Marrone a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo Snai San SiroMusica
Quest’estate Emma ha accompagnato il pubblico con il brano Antidroga in duetto con Fabri Fibra. Tra le sue collaborazioni più recenti troviamo Vacci piano con Rkomi, Ho voglia di te con Olly e Juli, Amore cane con Lazza e Taxi sulla Luna con Tony Effe
Mercoledì 9 settembre Emma Marrone chiuderà la tournée estiva con l'appuntamento in programma all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
emma, la possibile scaletta del concerto a milano
Dopo aver attraversato l’Italia con numerosi appuntamenti live, il 9 settembre Emma (FOTO) saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena all’Ippodromo SNAI San Siro. L’account Instagram di Friends and Partners ha diffuso il programma della giornata. Questi gli orari degli ingessi:
- Meet & Greet Package - ore 13.30
- PIT Early Entry Package - ore 18.00
- PIT e Posto unico in piedi - ore 19.00
Questi gli orari della biglietteria:
- Ticket office - dalle 15.00 alle 21.30
- Ritiro Meet & Greet Package - dalle 11.30 alle 21.30
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Stando a quanto comunicato, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Emma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Amami a L’amore non mi basta passando per La mia città, Non è l’inferno e Occhi profondi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla Luna
- Vacci piano
- Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
- Femme fatale
- Sinceramente
- Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
- In Italia
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
Quest’estate Emma ha accompagnato il pubblico con il brano Antidroga in duetto con Fabri Fibra. Tra le sue collaborazioni più recenti troviamo Vacci piano con Rkomi, Ho voglia di te con Olly e Juli, Amore cane con Lazza (FOTO) e Taxi sulla Luna con Tony Effe.
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