Stasera torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare. Per l'edizione 2026 il Future Hits Live porterà sul palco dell'Arena di Verona un cast straordinario di artisti. La line up completa: AKA 7EVEN, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ARTIE 5IVE, BABY K, BRESH, CLARA, DELIA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GABRY PONTE, GAIA, IRAMA, J-AX, LDA, LEO GASSMANN, LORENZO SALVETTI, MERK & KREMONT, MR.RAIN, NAPOLEONE, NAYT, NERISSIMA SERPE, PRIMA STANZA A DESTRA, PROMESSA, RRARI DAL TACCO, SAMURAI JAY, SANGIOVANNI, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY, TREDICI PIETRO, 22SIMBA, e altre sorprese! L’edizione 2026 del Future Hits Live avrà per la prima volta una conduzione a quattro: Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali.



Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento. Il Future Hits Live è una festa che continua anche al di fuori dell’Arena di Verona, ovunque. Sarà possibile seguire il Future Hits Live in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20.30, in radio e in televisione su RTL 102.5 (canale 36), Radio Zeta (canale 266) e in streaming su RTL 102.5 Play. I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-arena-di-verona-21333620/ . L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL260,,