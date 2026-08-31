Fiorella Mannoia, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Doppio appuntamento live all’Auditorium Parco della Musica. Il 4 e il 5 settembre Fiorella Mannoia ( FOTO ) sarà in concerto a Roma . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due concerti dell'artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fiorella MANNOIA IN CONCERTO, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Venerdì 4 e domenica 5 settembre l’artista sarà in concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Fiorella Mannoia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 24 luglio al concerto di Villafranca:

Dolcenera

Smisurata preghiera

Prinçesa

Khorakhané (A forza di essere vento)

La guerra di Piero

C’è tempo

La canzone di Marinella

L’uomo con i capelli da ragazzo

Fiume Sand Creek

Lindbergh

Don Raffaè

Lunaspina

Amore che vieni, amore che vai

Panama

Mio fratello che guardi il mondo

Bocca di rosa

La mia banda suona il rock

Il pescatore

Anime salve

Sally

Mariposa

Quello che le donne non dicono