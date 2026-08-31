Fiorella Mannoia, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Lunedì 7 settembre Fiorella Mannoia concluderà la tournée con il concerto in scena alla Reggia di Caserta. Dopo alcune settimane di pausa, il 1° ottobre l’artista darà il via al tour nei teatri con lo spettacolo in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano
Doppio appuntamento live all’Auditorium Parco della Musica. Il 4 e il 5 settembre Fiorella Mannoia (FOTO) sarà in concerto a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due concerti dell'artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella MANNOIA IN CONCERTO, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Venerdì 4 e domenica 5 settembre l’artista sarà in concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Fiorella Mannoia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 24 luglio al concerto di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
Approfondimento
Fiorella Mannoia canta Anime Salve, omaggio a De Andrè e Fossati
Lunedì 7 settembre Fiorella Mannoia concluderà la tournée con il concerto in scena alla Reggia di Caserta. Dopo alcune settimane di pausa, il 1° ottobre l’artista darà il via al tour nei teatri con lo spettacolo in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano. In seguito, la cantantesi esibirà in molte altre città: da Venezia a Napoli passando per Assisi, Cremona, Torino, Firenze e Bergamo. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli in programma:
- giovedì 01 ottobre 2026 - MILANO · TEATRO ARCIMBOLDI
- domenica 04 ottobre 2026 - VENEZIA · TEATRO MALIBRAN
- martedì 06 ottobre 2026 - JESOLO (VE) · PALAZZO DEL TURISMO
- giovedì 08 ottobre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- sabato 10 ottobre 2026 - ANCONA · TEATRO DELLE MUSE
- domenica 11 ottobre 2026 - ASSISI (PG) · TEATRO LYRICK
- lunedì 19 ottobre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
- mercoledì 21 ottobre 2026 - BOLOGNA · EUROPAUDITORIUM
- venerdì 23 ottobre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- mercoledì 28 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- venerdì 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
- mercoledì 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
- martedì 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- sabato 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
- lunedì 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
Approfondimento
Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: “Oggi ne abbiamo bisogno"
©IPA/Fotogramma
Buon compleanno Fiorella Mannoia, la fotostoria della cantante
Fiorella Mannoia, nata a Roma il 4 aprile 1954, spegne oggi 70 candeline sulla sua torta di compleanno e continua a rappresentare un modello per le nuove generazioni, un esempio di come un'artista sia capace di intendere il proprio lavoro come un progetto e una visione che vanno al di là del semplice intrattenimento. E, come ha dimostrato all'ultimo Sanremo, senza perdere mai la voglia di sorridere