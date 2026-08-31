La rassegna, che ha la direzione artistica di Enrico Deregibus, attraversa con i suoi appuntamenti varie zone dell'alessandrino
Settembre porta nuova linfa a Monferr’Autore, la manifestazione che da aprile attraversa la provincia di Alessandria con incontri, racconti, canzoni e visioni: la rassegna propone ora un calendario che incrocia letteratura, memoria, umorismo, teatro-canzone, elettronica, canzone d’autore e nuovi talenti del territorio, con la direzione artistica di Enrico Deregibus e l’organizzazione di Accademia Monferrato. Si va da una grande “Cantata per Francesco Guccini”, a un mese dalla scomparsa del cantautore, aperta a tutti (il 6 a Casale Monferrato) a un dj set di Boosta dei Subsonica (il 25 ad Alessandria), da uno spettacolo di teatro-canzone di Linda Antosiano (il 24 ad Alessandria), a un concerto della cantautrice Agnese Valle (il 27 a Castelletto Monferrato). Appuntamenti che si assommano a quelli già annunciati nelle scorse settimane, cioè una serata su Giorgio Faletti, un incontro con Emidio Clementi e la finale del Monferrato Music Contest.
IL PROGRAMMA
Giovedì 3 settembre (ore 21) – Quarti di Pontestura (Polisportiva Quarti, Strada Rollini): Serata dedicata a Giorgio Faletti. Ingresso libero.
Domenica 6 settembre (ore 18) – Casale Monferrato (Piazza Mazzini): “Cantata per Francesco Guccini”.
Martedì 8 settembre (ore 21) – Mirabello Monferrato (Country Sport Village, Strada Comunia 30): Finale del Monferrato Music Contest, con il patrocinio della Provincia di Alessandria. In gara: Alba, Bailenga, Mosi, Soloselena e Velvet Mountain. Ingresso libero.
Giovedì 10 settembre (ore 18.30) – Alessandria (Libreria Andando e Stando, Via Bissati 14): Incontro con Emidio Clementi (leader dei Massimo Volume). Ingresso libero.
Giovedì 24 settembre (ore 21) – Alessandria (Di noi tre, Via Plana 15): Linda Antosiano in “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)”. Ingresso libero.
Venerdì 25 settembre (ore 21) – Alessandria (L'Officina, Largo Catania 17): Dj set di Boosta (Subsonica), preceduto da un talk. Ingresso 12 euro.
Domenica 27 settembre (ore 16.30) – Castelletto Monferrato (Piazza Astori): Agnese Valle in concerto in occasione dell’Open Day di AccademiaMonferrato. Ingresso libero.
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