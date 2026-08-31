Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monferr'Autore Festival, da Boosta ai ricordi di Guccini e Faletti: il programma

Musica

La rassegna, che ha la direzione artistica di Enrico Deregibus, attraversa con i suoi appuntamenti varie zone dell'alessandrino

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Settembre porta nuova linfa a Monferr’Autore, la manifestazione che da aprile attraversa la provincia di Alessandria con incontri, racconti, canzoni e visioni: la rassegna propone ora un calendario che incrocia letteratura, memoria, umorismo, teatro-canzone, elettronica, canzone d’autore e nuovi talenti del territorio, con la direzione artistica di Enrico Deregibus e l’organizzazione di Accademia Monferrato. Si va da una grande “Cantata per Francesco Guccini”, a un mese dalla scomparsa del cantautore, aperta a tutti (il 6 a Casale Monferrato) a un dj set di Boosta dei Subsonica (il 25 ad Alessandria), da uno spettacolo di teatro-canzone di Linda Antosiano (il 24 ad Alessandria), a un concerto della cantautrice Agnese Valle (il 27 a Castelletto Monferrato). Appuntamenti che si assommano a quelli già annunciati nelle scorse settimane, cioè una serata su Giorgio Faletti, un incontro con Emidio Clementi e la finale del Monferrato Music Contest.

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 settembre (ore 21) – Quarti di Pontestura (Polisportiva Quarti, Strada Rollini): Serata dedicata a Giorgio Faletti. Ingresso libero.
 

Domenica 6 settembre (ore 18) – Casale Monferrato (Piazza Mazzini): “Cantata per Francesco Guccini”.
 

Martedì 8 settembre (ore 21) – Mirabello Monferrato (Country Sport Village, Strada Comunia 30): Finale del Monferrato Music Contest, con il patrocinio della Provincia di Alessandria. In gara: Alba, Bailenga, Mosi, Soloselena e Velvet Mountain. Ingresso libero.

 

Giovedì 10 settembre (ore 18.30) – Alessandria (Libreria Andando e Stando, Via Bissati 14): Incontro con Emidio Clementi (leader dei Massimo Volume). Ingresso libero.
 

Giovedì 24 settembre (ore 21) – Alessandria (Di noi tre, Via Plana 15): Linda Antosiano in “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)”. Ingresso libero.
 

Venerdì 25 settembre (ore 21) – Alessandria (L'Officina, Largo Catania 17): Dj set di Boosta (Subsonica), preceduto da un talk. Ingresso 12 euro.
 

Domenica 27 settembre (ore 16.30) – Castelletto Monferrato (Piazza Astori): Agnese Valle in concerto in occasione dell’Open Day di AccademiaMonferrato. Ingresso libero.

Approfondimento

È morto Francesco Guccini, il Maestrone lanciato contro l'ingiustizia
FOTOGALLERY

1/10
Musica

"Singolarmente", gli 11 singoli usciti e da non perdere

Miglior singolo di agosto è Francesca di Kuni, una bella storia di amicizia che lascia un sapore speciale alla nostra estate. Menzione speciale per Lil Jolie (il 18 settembre arriva l'album) e Noite, sincero ritrattista di questa epoca. Tolta l'artista Eleonora, nome vero della songwriter del mese, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 100 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Inferno, il cast del film con Tom Hanks stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 2, lunedì 31 agosto, il film del 2016 diretto da Ron Howard e basato sul...

10 foto

È morto Guido De Maria, addio al papà di "SuperGulp! I fumetti in tv"

Spettacolo

Si spegne a 93 anni uno dei protagonisti più originali della creatività italiana, capace di...

RTL 102.5 Power Hits, grande festa a Verona l'1 settembre: gli ospiti

Musica

Durante la serata in Arena verrà proclamata la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits...

Stefano Accorsi e Bianca Vitali genitori per la terza volta con Davide

Spettacolo

L'attore bolognese è diventato papà per la quinta volta: è nato Davide, il terzo figlio avuto con...

Chiara Ferragni racconta il malore per l'altitudine in Perù

Spettacolo

L’imprenditrice digitale, che si trovava con il compagno José Hernandez, si è sentita male dopo...

Spettacolo: Per te