Settembre porta nuova linfa a Monferr’Autore, la manifestazione che da aprile attraversa la provincia di Alessandria con incontri, racconti, canzoni e visioni: la rassegna propone ora un calendario che incrocia letteratura, memoria, umorismo, teatro-canzone, elettronica, canzone d’autore e nuovi talenti del territorio, con la direzione artistica di Enrico Deregibus e l’organizzazione di Accademia Monferrato. Si va da una grande “Cantata per Francesco Guccini”, a un mese dalla scomparsa del cantautore, aperta a tutti (il 6 a Casale Monferrato) a un dj set di Boosta dei Subsonica (il 25 ad Alessandria), da uno spettacolo di teatro-canzone di Linda Antosiano (il 24 ad Alessandria), a un concerto della cantautrice Agnese Valle (il 27 a Castelletto Monferrato). Appuntamenti che si assommano a quelli già annunciati nelle scorse settimane, cioè una serata su Giorgio Faletti, un incontro con Emidio Clementi e la finale del Monferrato Music Contest.