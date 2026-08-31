Katseye, Sophia Laforteza salterà parte del tour europeo

Sophia Laforteza, componente delle Katseye, salterà la parte europea e britannica del prossimo tour mondiale per dedicarsi al proprio benessere e alla salute mentale. La decisione arriva dopo un analogo stop di Manon Bannerman e lascia momentaneamente il gruppo con quattro componenti

La comunicazione arriva a pochi giorni dall’avvio del tour, che porterà le Katseye in diversi Paesi, tra cui Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti e Messico . La decisione di Laforteza segue quella presa all’inizio dell’anno da un’altra componente del gruppo, Manon Bannerman , che si è a sua volta allontanata temporaneamente dalle attività per concentrarsi sul proprio benessere.

Sophia Laforteza non accompagnerà le Katseye nella parte europea e britannica del prossimo tour mondiale. La cantante, 23 anni , aveva già annunciato all’inizio di agosto una pausa temporanea dalle attività del gruppo per dare priorità alla propria salute mentale. Ora arriva la conferma che l’assenza riguarderà le date previste tra l’inizio e la metà di settembre.

La decisione di Sophia Laforteza

La management delle Katseye ha confermato che Laforteza non sarà presente agli appuntamenti del tour programmati tra l’inizio e la metà di settembre. Hybe e Geffen Records, indicata come etichetta discografica statunitense e spesso chiamata HxG, hanno ribadito che la priorità resta la salute e il benessere degli artisti nel lungo periodo.

La società ha inoltre invitato i fan a continuare a sostenere sia Sophia Laforteza sia il gruppo durante questo periodo.

La pausa di Laforteza arriva dopo un altro cambiamento nel calendario delle Katseye. Nel fine settimana appena trascorso il gruppo aveva rinunciato alla partecipazione al Daisy Chain Fields festival di Olivia Rodrigo, dove avrebbe dovuto esibirsi sabato 29 agosto 2026.

In quel caso la modifica dei programmi era stata provocata dall’infortunio di Megan Skiendiel, che durante le prove del tour aveva riportato una distorsione alla caviglia.

Poco prima che i loro sostituti, Devon Again, salissero sul palco del festival, però, Megan Skiendiel è comparsa a sorpresa insieme a Yoonchae e Lara Raj.