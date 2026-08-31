Katseye, Sophia Laforteza salterà parte del tour europeo

Sophia Laforteza, componente delle Katseye, salterà la parte europea e britannica del prossimo tour mondiale per dedicarsi al proprio benessere e alla salute mentale. La decisione arriva dopo un analogo stop di Manon Bannerman e lascia momentaneamente il gruppo con quattro componenti
Sophia Laforteza non accompagnerà le Katseye nella parte europea e britannica del prossimo tour mondiale. La cantante, 23 anni, aveva già annunciato all’inizio di agosto una pausa temporanea dalle attività del gruppo per dare priorità alla propria salute mentale. Ora arriva la conferma che l’assenza riguarderà le date previste tra l’inizio e la metà di settembre.
La comunicazione arriva a pochi giorni dall’avvio del tour, che porterà le Katseye in diversi Paesi, tra cui Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti e Messico. La decisione di Laforteza segue quella presa all’inizio dell’anno da un’altra componente del gruppo, Manon Bannerman, che si è a sua volta allontanata temporaneamente dalle attività per concentrarsi sul proprio benessere.
La decisione di Sophia Laforteza
La management delle Katseye ha confermato che Laforteza non sarà presente agli appuntamenti del tour programmati tra l’inizio e la metà di settembre. Hybe e Geffen Records, indicata come etichetta discografica statunitense e spesso chiamata HxG, hanno ribadito che la priorità resta la salute e il benessere degli artisti nel lungo periodo.
La società ha inoltre invitato i fan a continuare a sostenere sia Sophia Laforteza sia il gruppo durante questo periodo.
La pausa di Laforteza arriva dopo un altro cambiamento nel calendario delle Katseye. Nel fine settimana appena trascorso il gruppo aveva rinunciato alla partecipazione al Daisy Chain Fields festival di Olivia Rodrigo, dove avrebbe dovuto esibirsi sabato 29 agosto 2026.
In quel caso la modifica dei programmi era stata provocata dall’infortunio di Megan Skiendiel, che durante le prove del tour aveva riportato una distorsione alla caviglia.
Poco prima che i loro sostituti, Devon Again, salissero sul palco del festival, però, Megan Skiendiel è comparsa a sorpresa insieme a Yoonchae e Lara Raj.
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Megan Skiendiel: “La mia caviglia è in pausa”
Le tre componenti sono salite sul palco per presentare Baby2Baby, organizzazione non profit che fornisce beni essenziali, tra cui vestiti e pannolini, ai bambini che vivono in condizioni di povertà.
Megan Skiendiel ha spiegato al pubblico il dispiacere per non poter cantare insieme alle compagne: “Siamo davvero dispiaciuti di non poterci esibire sul palco oggi, ma la mia caviglia si è presa una pausa".
La cantante ha poi aggiunto: “Ma i nostri cuori, decisamente, non lo sono. Mandiamo tutto il nostro affetto a Olivia e alla splendida comunità che ha creato a Daisy Chain Fields. Siamo felicissimi di essere qui e di offrire tutto il sostegno possibile. Ti vogliamo bene, Olivia. Grazie per averci permesso di far parte, nel nostro piccolo, di tutto questo”.
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Dalle origini a WILD
Le Katseye sono nate nel 2023 attraverso il reality show Dream Academy, nato dalla collaborazione tra Hybe Corporation e Geffen Records. Il progetto ha coinvolto oltre 120.000 candidate, dalle quali sono state selezionate 20 concorrenti per partecipare alla competizione che avrebbe portato alla formazione del gruppo. Dopo un anno di preparazione a Los Angeles, il percorso si è concluso il 18 novembre 2023 con la scelta di Sophia Laforteza, Lara Rajagopalan, Yoonchae Jeung, Megan Skiendiel, Daniela Avanzini e Manon Bannerman.
Il debutto è arrivato nel giugno 2024 con Debut, seguito da Touch e dal primo EP SIS (Soft Is Strong). Nel 2025 il gruppo ha pubblicato Gnarly e l’EP Beautiful Chaos, ottenendo anche le prime nomination ai Grammy Awards per Gabriela. Nel 2026 le Katseye hanno pubblicato Internet Girl, Pinky Up e Animal, prima di arrivare al terzo EP, WILD, uscito il 14 agosto 2026. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200, con 170.000 copie vendute in una settimana.
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