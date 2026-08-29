OneRepublic, è uscito il nuovo brano Pay that toll

È uscito in digitale Pay that toll (BMG), il nuovo brano della band pop-rock candidata ai Grammy OneRepublic. Gli OneRepublic tornano con un brano pop/folk coinvolgente, impreziosito da armonie trascinanti e da un accattivante riff di chitarra acustica. Sotto questa energia positiva, ideale per un viaggio on the road, si nasconde però una storia dai toni ammonitori: un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Motivazionale ma anche riflessivo, dunque, il brano unisce il caratteristico sound da inno degli OneRepublic a un messaggio universale: ogni strada ha un prezzo e, prima o poi, tutti dobbiamo pagare il pedaggio. La nuova uscita arriva mentre gli OneRepublic si preparano a essere gli headliner del Fireworks Finale all'Hollywood Bowl insieme alla LA Philharmonic, l'11 e il 12 settembre. La band proporrà uno speciale concerto di fine estate, che culminerà con l'iconico spettacolo pirotecnico dell'Hollywood Bowl e segnerà la chiusura della stagione estiva del celebre anfiteatro.

i numeri della band

Candidati ai Grammy, i OneRepublic sono formati dal cantante e autore Ryan Tedder (voce principale e vincitore di 3 Grammy), dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal tastierista Brian Willett, dal bassista e violoncellista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher. Dal loro debutto, i OneRepublic hanno totalizzato oltre 10 miliardi di stream solo su Spotify. La band ha pubblicato il suo album d’esordio, Dreaming Out Loud, nel 2007, contenente il singolo da 20 milioni di copie Apologize, che ha infranto record di vendite digitali e di passaggi radiofonici in tutto il mondo. Nel 2022, i OneRepublic hanno raggiunto un nuovo traguardo con il successo mondiale I Ain’t Worried, incluso nel film campione d’incassi “Top Gun: Maverick”, con oltre 3 miliardi di stream. Nell’aprile 2024, la band ha pubblicato l’hit mondiale con David Guetta I Don’t Wanna Wait, che ha superato i 130 milioni di stream dalla sua uscita. Oltre a un tour mondiale che li ha portati in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Asia e Cina, a giugno hanno pubblicato In Your Eyes, la loro quarta collaborazione con Alesso, mentre ad aprile è uscito il singolo Need Your Love, accolto con grande entusiasmo dalla critica. Gli OneRepublic hanno inoltre presentato “Dreaming Out Loud (Deluxe Edition)”, il loro album di debutto certificato Triplo Platino, pubblicato per la prima volta in assoluto anche in formato vinile.