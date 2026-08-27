Noemi, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Dopo lo show a Riccione, il 29 agosto Noemi sarà in concerto a Sirolo. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma a Vicenza, Scafati, Siderno, Zafferana Etnea e Zapponeta. A fine anno l’artista sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma