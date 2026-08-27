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Noemi, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo show a Riccione, il 29 agosto Noemi sarà in concerto a Sirolo. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma a Vicenza, Scafati, Siderno, Zafferana Etnea e Zapponeta. A fine anno l’artista sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

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Nuovo appuntamento con la musica di Noemi. Il 28 agosto la rassegna Riccione Music City ospiterà la cantante sul palco di Piazzale Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

noemi, la possibile scaletta

 

Venerdì 28 agosto Noemi (FOTO) porterà la sua musica al pubblico di Riccione. Dopo il concerto in programma a Marina di Pietrasanta, il palco di Piazzale Roma ospiterà il nuovo appuntamento della tournée estiva di Noemi. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello spettacolo, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Nostalgia uscito nel febbraio dello scorso anno. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

  • Se t’innamori muori
  • Luna bugiarda
  • Senza lacrime
  • La fine
  • Per tutta la vita
  • Briciole
  • Piece of My Heart
  • Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
  • Ti amo non lo so dire
  • Non ho bisogno di te
  • Non sono io
  • Nostalgia
  • Centomila notti
  • Bagnati dal sole
  • Generale
  • Guardare giù
  • Bianca
  • Oh ma
  • Makumba
  • L’amore si odia
  • Glicine
  • Sono solo parole
  • Vuoto a perdere
  • Se t’innamori muori

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Dopo lo show a Riccione, sabato 29 agosto Noemi sarà in concerto al Parco della Repubblica di Sirolo. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma a Vicenza, Scafati, Siderno, Zafferana Etnea e Zapponeta. A fine anno l’artista sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei prossimi concerti in programma:

  • 29 agosto - SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA
  • 30 agosto – VICENZA - VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI 
  • 04 settembre - SCAFATI (SA) - NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI 
    08 settembre – SIDERNO (RC) - PIAZZA PORTOSALVO 
  • 09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) - ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO
  • 13 settembre – ZAPPONETA (FG) - BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO
  • 14 dicembre - MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
  • 22 dicembre - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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