Chris Slade, l'ex batterista degli AC/DC si ritira dalla musica

Il batterista Chris Slade, che ha suonato con gli AC/DC, David Gilmour e molti altri, si è ritirato dalle scene. “Ciao a tutti. È con il cuore pesante che annuncio il mio ritiro dalla batteria”, ha detto in un video pubblicato sulla pagina Facebook della sua band solista, i Chris Slade Timeline. “Ho quasi 80 anni. Ho suonato la batteria professionalmente da quando avevo 16 anni con Tom Jones. Ho avuto una bella carriera”. L’artista ha poi ringraziato sia i fan per il supporto dimostrato alla sua band durante i concerti, sia gli stessi membri del gruppo. Subito dopo, ha incoraggiato il pubblico a seguire la loro pagina Facebook, dove continueranno a pubblicare “di tanto in tanto”. Quindi, ha spiegato: “Ho avuto un ictus, come probabilmente sapete, circa sette anni fa. Un ictus lieve, ma è peggiorato e temo che mi abbia rovinato la vita”. Infine, ha ammesso: “Invidio moltissimo gente come i Rolling Stones e Paul McCartney, che continuano a suonare anche negli 80 anni, e avrei voluto fare lo stesso, ma a quanto pare non posso. Quindi, come ho detto, con il cuore pesante, per ora è un arrivederci”. Il mese scorso, Slade aveva condiviso su Facebook la notizia che la band era stata costretta a rinunciare all’esibizione al Brudstock Festival a Vigonovo di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, dopo che lui era “caduto” e si era fatto “gravemente” male alle costole, incidente che aveva reso necessaria una successiva visita in ospedale.