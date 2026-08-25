Chris Slade, l'ex batterista degli AC/DC si ritira dalla musica

Circa sette anni fa il musicista, che ora ha quasi 80 anni, aveva avuto un ictus. Dagli esordi all'età di 16 anni con Tom Jones, ha suonato con i grandi della musica, compreso David Gilmour
Il batterista Chris Slade, che ha suonato con gli AC/DC, David Gilmour e molti altri, si è ritirato dalle scene. “Ciao a tutti. È con il cuore pesante che annuncio il mio ritiro dalla batteria”, ha detto in un video pubblicato sulla pagina Facebook della sua band solista, i Chris Slade Timeline. “Ho quasi 80 anni. Ho suonato la batteria professionalmente da quando avevo 16 anni con Tom Jones. Ho avuto una bella carriera”. L’artista ha poi ringraziato sia i fan per il supporto dimostrato alla sua band durante i concerti, sia gli stessi membri del gruppo. Subito dopo, ha incoraggiato il pubblico a seguire la loro pagina Facebook, dove continueranno a pubblicare “di tanto in tanto”. Quindi, ha spiegato: “Ho avuto un ictus, come probabilmente sapete, circa sette anni fa. Un ictus lieve, ma è peggiorato e temo che mi abbia rovinato la vita”. Infine, ha ammesso: “Invidio moltissimo gente come i Rolling Stones e Paul McCartney, che continuano a suonare anche negli 80 anni, e avrei voluto fare lo stesso, ma a quanto pare non posso. Quindi, come ho detto, con il cuore pesante, per ora è un arrivederci”. Il mese scorso, Slade aveva condiviso su Facebook la notizia che la band era stata costretta a rinunciare all’esibizione al Brudstock Festival a Vigonovo di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, dopo che lui era “caduto” e si era fatto “gravemente” male alle costole, incidente che aveva reso necessaria una successiva visita in ospedale.
LA CARRIERA
Nato il 30 ottobre 1946 a Pontypridd, nel Galles, Christopher Rees, noto come Chris Slade, ha suonato come batterista in celebri band come AC/DC, Uriah Heep, Asia, The Firm e Gary Moore e ha collaborato con artisti come Tom Jones, Paul Rodgers, Jimmy Page dei Led Zeppelin e dei The Firm, David Gilmour dei Pink Floyd e Rick Dufay degli Aerosmith. In particolare, il musicista era entrato negli AC/DC nel 1989 e aveva partecipato alla registrazione dell’album The Razor’s Edge (1990). Nel 1994 aveva poi lasciato il gruppo dopo il ritorno dopo 10 anni del batterista Phil Rudd. Nel 2015, quando Rudd si era preso un lungo periodo di congedo a causa di problemi legali, Slade era rientrato nella formazione. In un’intervista rilasciata nel 2020 alla rivista Rolling Stone, il batterista aveva riflettuto sulle varie band e sui diversi progetti nei quali era stato coinvolto, compreso il suo gruppo solista Chris Slade Timeline. “Suoniamo per circa due ore. Posso farlo solo perché la band è così brava", aveva detto. "Sono di livello mondiale. Ci sono James Cornford alla chitarra, Andy Crosby al basso, Michael Clark alle tastiere e alla chitarra. Suona la chitarra ritmica. Lo conoscevo come tastierista. Gli ho detto: “Dobbiamo trovare un chitarrista ritmico”, e lui ha risposto: “Oh, suono la chitarra. E ho imparato a suonare con gli AC/DC. Sono le prime cose che ho imparato”. Non avevo idea, quando ho messo insieme la band, che sarebbe andata così”. Ora Slade si è ritirato dalla musica, ma la musica non lo abbandonerà mai.
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