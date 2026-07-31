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Angelo Trane, Solo per amore è l’album firmato da Franco Micalizzi tra swing e melodia

Musica

Angelo Trane pubblica Solo per amore, album nato dal sodalizio con Franco Micalizzi, autore, compositore e produttore artistico del progetto per New Team Music. Dieci brani tra swing, ballad, canzone napoletana e melodie ispirate all’Italia della Dolce Vita, con le riletture di L’ultima neve di primavera e Lupin. Il crooner, cantante e pianista, arricchisce il disco anche con interventi al sax, celebrando il ritorno dei balli lenti e di una musica elegante, romantica e capace di parlare al cuore

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E’ uscito su tutte le piattaforme digitali  l’album “Solo per Amore”. Nato dal sodalizio artistico tra il Maestro  Franco Micalizzi, iconico direttore d’orchestra, arrangiatore e celebre compositore di colonne sonore (Lo chiamavano Trinità, Roma a mano armata Napoli violenta, L’ultima Neve di Primavera) che hanno segnato la storia del cinema italiano, e   Angelo Trane raffinato crooner dalla voce morbida e avvolgente.

 

Il lavoro ben si inserisce all’interno di una diffusa controtendenza internazionale che vede il ritorno alla grande melodia e alla canzone d’autore in tutto il mondo. Si tratta di un viaggio musicale tra grazia, eleganza e fascino senza tempo prodotto da New Team Music,  si ispira all’Italia della Dolce Vita.

Le canzoni arrivano dritte al cuore, perché  come afferma  il Maestro Micalizzi: “La musica non deve essere solo suono ma narrazione, ricordo e sentimento. In un panorama musicale spesso frammentato, questo disco nasce da un’esigenza profonda e sentita quella di tornare alla melodia”.

Bisogna parlare al cuore e all’anima delle persone, non soltanto al corpo”sostiene Micalizzi, sottolineando ancora una volta l’importanza di cavalcare l’onda delle emozioni per facilitare le relazioni umane, e far riscoprire l’importanza di guardarsi negli occhi e di sentirsi meno soli. L’album contiene dieci canzoni ispirate alla bellezza espressiva  ed interpretativa che mette al centro i sentimenti, senza i quali la musica resta solo suono, invece è esperienza condivisa, ponte tra le persone, memoria viva.


Il disco celebra la bellezza dei "balli lenti", quel ritmo dolce che permetteva ai corpi di avvicinarsi, alle mani di stringersi e agli sguardi di incrociarsi. In un mondo che corre veloce "Solo per amore" vuole far  battere il cuore a chi lo ascolta suscitare  ricordi,  gioia e anche un po’ di sana nostalgia.

 

Atmosfere sospese, sound  coinvolgente e suggestivo caratterizzano i brani che richiamano quelle calde e suadenti melodie degli anni 60’, ancora oggi così tanto amate. La voce di Angelo Trane con la sua versatilità  e il suo charme  conduce l’ascoltatore in un mondo di bellezza autentica che fa bene al cuore.

Con la sua interpretazione i brani  si tingono di  colore e la narrazione fluisce fluida, rendendo ogni traccia un piccolo film da ascoltare (e ballare) a occhi chiusi.

Oltre a confermarsi come uno dei cantanti e pianisti del panorama nazionale italiano, Angelo Trane impreziosisce la trama dell’album con interventi al sax di grande bellezza.

“Solo per Amore” spazia  con naturalezza tra ritmi swing, ballad struggenti alla tradizione della canzone napoletana, come nel brano “ Tanto tanto, poco poco” che Angelo Trane  interpreta in modo perfetto, rispettando l’anima di un genere che è il cuore della nostra tradizione melodica. Particolarmente emozionanti sono le  due cover di fama mondiale “L'ultima Neve di Primavera e Lupin".

"Solo per amore" non è solo un album, è un invito a riscoprire un modo di stare insieme - afferma Franco Micalizzi -  è un lavoro che, giorno dopo giorno, saprà guadagnarsi la simpatia di un pubblico che non ha dimenticato la dolcezza. È un omaggio a chi crede ancora che una bella canzone possa essere l'inizio di una storia d'amore, il sottofondo di un incontro indimenticabile o semplicemente un motivo per stringersi ancora una volta a tempo di musica.”

BRANI:

01 – LE RAGAZZE DEL 1960

02 - CHIARO DI LUNA

03 - SOLO PER AMORE

04 – LUPIN

05 – SWING KISS

06 - VA QUESTA NOTTE VA

07 - MA CHE SERATA

08 - TANTO TANTO POCO POCO

09 - UN AMORE DA ROMANZO

10 - L’ULTIMA NEVE DI PRIMAVERA

 

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