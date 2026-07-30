Stacy B presenta il singolo Control: il video

Sono Stacy B e, come tutte le mie canzoni, anche Control nasce da qualcosa che ho vissuto davvero. Quando succede qualcosa che mi colpisce, mi capita spesso di prendere il telefono e scrivere una frase, un pensiero o una sensazione, per non dimenticarli. A volte quelle note diventano subito una canzone, altre volte rimangono lì per mesi, finché non arriva il momento giusto per trasformarle in musica. È successo anche con Control. L’ho scritta più di un anno fa, in un periodo della mia vita in cui stavo provando emozioni che non avevo mai vissuto prima. Arrivavo da una relazione che mi aveva fatto soffrire e, per la prima volta, avevo la sensazione di aver trovato un modo di amare completamente diverso da quello che avevo conosciuto fino a quel momento. All’inizio questa canzone doveva essere una sorpresa per la persona con cui stavo. Poi la vita ha preso un’altra direzione e quella sorpresa non c’è mai stata.



Il brano inizialmente si chiamava Never Felt Like This Before. Quel titolo descriveva perfettamente quello che stavo vivendo. Poi, lavorandoci, ci siamo resi conto che Control riusciva a racchiudere ancora meglio il significato della canzone. Mi piaceva proprio perché sembrava quasi un controsenso. Quando ho scritto questo brano, perdere il controllo non aveva un significato negativo. Per me voleva dire lasciarmi andare, mettere da parte le paure e vivere fino in fondo quello che stavo provando. Solo con il tempo ho dato un significato diverso a quella sensazione, ma non cambierei una parola del testo, perché racconta esattamente chi ero in quel momento.



Quando abbiamo iniziato a pensare al videoclip, avevo in mente un’idea diversa. Poi Simone Sighinolfi me ne ha proposta un’altra e mi ha convinta subito. Da lì abbiamo iniziato a svilupparla insieme, fino ad arrivare al videoclip che vedete oggi, ambientato in un mondo futuristico. Nel videoclip non sto cercando una persona. Sto cercando una sensazione. Ognuno può darle un significato diverso. Per me rappresentava quella sensazione che avevo sempre sperato di provare davvero. Tutto il viaggio della protagonista nasce da questa ricerca. Continua ad andare avanti perché non vuole smettere di credere che quella sensazione esista davvero. Solo alla fine pensa di averla finalmente trovata.



C’è un dettaglio a cui tengo particolarmente: la scritta Reload Game. Per me rappresenta la possibilità di ricominciare. Penso che, qualunque cosa succeda nella vita, arrivi sempre un momento in cui bisogna trovare il coraggio di rimettersi in gioco e riprovare. È un messaggio che va oltre questa canzone e che ognuno può interpretare nel modo che sente più vicino alla propria storia. Anche il finale ha un significato importante. All’inizio è il ragazzo a trovare la protagonista, ma lei continua a scappare perché non è ancora pronta. Solo alla fine è lei a scegliere di fermarsi e a fare il primo passo. Quel bacio rappresenta il momento in cui decide di fidarsi completamente delle emozioni che sta vivendo e di lasciarsi andare senza paura.



Oggi, quando riascolto Control, so che la mia vita è andata in una direzione diversa da quella che immaginavo mentre la scrivevo. Eppure non cambierei nulla. A volte una canzone continua a raccontare una verità, anche se la vita, nel frattempo, prende un’altra strada. Control è l’unica canzone in cui ho raccontato solo le emozioni belle di quella storia. Per questo, quando la ascolto, non mi vengono in mente le parti negative della relazione. Mi ricorda solo quello che provavo quando l’ho scritta.