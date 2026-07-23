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Blanco, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Domenica 2 agosto Blanco proseguirà la tournée esibendosi a Gallipoli. In seguito, il cantante concluderà il tour con gli appuntamenti in programma nelle città di Alghero, Cinquale e Baia Domizia

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Dopo il concerto a Palmanova, domenica 26 luglio Blanco porterà la sua musica a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del giovane artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

blanco a catania, la possibile scaletta del concerto

Nell’aprile di quest’anno Blanco ha fatto il suo atteso ritorno con l’album Ma’ contenente i singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore, Ricordi con Elisa (FOTO) e Los Angeles. Inoltre, all’interno il duetto Peggio del diavolo con Gianluca Grignani. Il 26 luglio l’artista proseguirà il tour estivo esibendosi sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: Via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Blanco non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Paraocchi a Mi fai impazzire passando per Finché non mi seppelliscono. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

  • Ti voglio bene, uomo
  • L’isola delle rose
  • Paraocchi
  • Ladro di fiori
  • Anche a vent’anni si muore
  • Finché non mi seppelliscono
  • Fuori dai denti
  • Sai cosa c’è
  • Maledetta rabbia
  • Peggio del diavolo
  • Belladonna (Adieu)
  • Piangere a 90
  • Un briciolo di allegria
  • Ricordi
  • Lucciole
  • La canzone nostra
  • Nostalgia
  • Los Angeles
  • Blu celeste
  • Tanto non rinasco
  • Woo
  • Pornografia (Bianco paradiso)
  • Notti in bianco
  • 15 dicembre (prima)
  • 27 luglio (dopo)
  • Mi fai impazzire
  • Brividi
  • Un posto migliore
  • Ma’

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Domenica 2 agosto Blanco (FOTO) riprenderà la tournée portando la sua musica a Gallipoli. In seguito, il cantante concluderà il tour con gli appuntamenti in programma nelle città di Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli della voce di Notti in bianco:

  • 2 agosto, Gallipoli
  • 6 agosto, Alghero
  • 9 agosto, Cinquale
  • 12 agosto, Baia Domizia

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