Blanco, la possibile scaletta del concerto a Catania

Domenica 2 agosto Blanco proseguirà la tournée esibendosi a Gallipoli. In seguito, il cantante concluderà il tour con gli appuntamenti in programma nelle città di Alghero, Cinquale e Baia Domizia
Dopo il concerto a Palmanova, domenica 26 luglio Blanco porterà la sua musica a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del giovane artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a catania, la possibile scaletta del concerto
Nell’aprile di quest’anno Blanco ha fatto il suo atteso ritorno con l’album Ma’ contenente i singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore, Ricordi con Elisa (FOTO) e Los Angeles. Inoltre, all’interno il duetto Peggio del diavolo con Gianluca Grignani. Il 26 luglio l’artista proseguirà il tour estivo esibendosi sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: Via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Blanco non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Paraocchi a Mi fai impazzire passando per Finché non mi seppelliscono. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Domenica 2 agosto Blanco (FOTO) riprenderà la tournée portando la sua musica a Gallipoli. In seguito, il cantante concluderà il tour con gli appuntamenti in programma nelle città di Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli della voce di Notti in bianco:
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
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