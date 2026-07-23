Giulia Stabile sta male durante il tour di Rosalia, il messaggio del papàMusica
La ballerina ha raccontato sui social un momento difficile vissuto durante il tour mondiale di Rosalía, tra malessere fisico e nostalgia di casa. A consolarla, il gesto affettuoso del padre: un selfie con la maglietta del Lux Tour e poche parole capaci di annullare la distanza
Da mesi Giulia Stabile vive quello che lei stessa aveva definito un sogno: ballare accanto a Rosalía.
La vincitrice della ventesima edizione di Amici fa parte del corpo di ballo del tour internazionale della popstar spagnola, partito a marzo dalla Francia e passato anche dall'Italia, con l'unica data all'Unipol Forum di Milano. Un percorso lungo, che in questi giorni la porta in Sud America e che proseguirà tra Argentina, Brasile, Messico, Porto Rico e Stati Uniti nelle prossime settimane.
Dietro le luci del palco, però, ci sono anche i giorni complicati. E la ballerina ha scelto di raccontarne uno ai suoi follower, con un post su Instagram che ha rapidamente fatto il giro dei social.
Il racconto dalla stanza d'albergo in Cile
Nel messaggio condiviso online, Giulia Stabile ha spiegato di aver attraversato una fase di malessere che l'ha tenuta ferma per diverse giornate: "Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera", ha scritto. Da quella stanza, sfogliando le immagini scattate durante le ultime tappe, è arrivata anche la nostalgia: "Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po' di malinconia".
Un passaggio che racconta il lato meno raccontato delle tournée internazionali: settimane consecutive lontano da casa, fusi orari che si accavallano, città che cambiano ogni pochi giorni. Per una ragazza che fino a poco tempo fa lavorava principalmente in Italia - e che nella prossima stagione televisiva non farà parte del cast di Tu sì que vales, dove è stata sostituita da Elisabetta Canalis - l'esperienza accanto a Rosalía rappresenta un salto professionale enorme, ma anche una prova personale.
La ballerina non si è fermata al lamento. Nello stesso post ha trasformato quella fragilità in una riflessione, ricordando a sé stessa che la serenità non dipende soltanto da chi ci sta intorno. "Anche io sono luce", ha scritto, accostando il pensiero a un dettaglio della sua camera d'albergo: una stanza particolarmente luminosa, quasi un promemoria visivo del fatto che una parte di quella chiarezza resta accesa anche nelle giornate spente.
Il messagio del papà
Ad accompagnare il post c'è l'elemento che ha commosso di più chi la segue. Stabile ha pubblicato lo screenshot di una conversazione WhatsApp con il padre, salvato in rubrica con il nome "Papi" e un cuore blu. Nella chat compare un selfie dell'uomo, scattato in bagno, in cui indossa la maglietta ufficiale del Lux Tour di Rosalía. Il commento allegato è brevissimo: "Per starti vicino". Tre parole che spiegano tutto. Nessun discorso motivazionale, nessuna frase di circostanza: soltanto un padre che indossa il merchandising del tour della figlia dall'altra parte del mondo per dirle che, in qualche modo, c'è. È probabile che la ballerina avesse condiviso il proprio stato d'animo anche in famiglia, e che il gesto sia arrivato come risposta immediata a quella confidenza.
Il post ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni, tra messaggi di sostegno dei fan e commenti di colleghi.
Non è la prima volta che Stabile sceglie di mostrare anche le zone d'ombra del proprio percorso: è una cifra che l'ha resa popolare fin dai tempi del talent e che continua a distinguerla oggi, mentre il tour prosegue verso le tappe nordamericane di settembre.