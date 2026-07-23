La ballerina ha raccontato sui social un momento difficile vissuto durante il tour mondiale di Rosalía, tra malessere fisico e nostalgia di casa. A consolarla, il gesto affettuoso del padre: un selfie con la maglietta del Lux Tour e poche parole capaci di annullare la distanza

Da mesi Giulia Stabile vive quello che lei stessa aveva definito un sogno: ballare accanto a Rosalía.

La vincitrice della ventesima edizione di Amici fa parte del corpo di ballo del tour internazionale della popstar spagnola, partito a marzo dalla Francia e passato anche dall'Italia, con l'unica data all'Unipol Forum di Milano. Un percorso lungo, che in questi giorni la porta in Sud America e che proseguirà tra Argentina, Brasile, Messico, Porto Rico e Stati Uniti nelle prossime settimane.

Dietro le luci del palco, però, ci sono anche i giorni complicati. E la ballerina ha scelto di raccontarne uno ai suoi follower, con un post su Instagram che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Il racconto dalla stanza d'albergo in Cile

Nel messaggio condiviso online, Giulia Stabile ha spiegato di aver attraversato una fase di malessere che l'ha tenuta ferma per diverse giornate: "Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera", ha scritto. Da quella stanza, sfogliando le immagini scattate durante le ultime tappe, è arrivata anche la nostalgia: "Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po' di malinconia".

Un passaggio che racconta il lato meno raccontato delle tournée internazionali: settimane consecutive lontano da casa, fusi orari che si accavallano, città che cambiano ogni pochi giorni. Per una ragazza che fino a poco tempo fa lavorava principalmente in Italia - e che nella prossima stagione televisiva non farà parte del cast di Tu sì que vales, dove è stata sostituita da Elisabetta Canalis - l'esperienza accanto a Rosalía rappresenta un salto professionale enorme, ma anche una prova personale.

La ballerina non si è fermata al lamento. Nello stesso post ha trasformato quella fragilità in una riflessione, ricordando a sé stessa che la serenità non dipende soltanto da chi ci sta intorno. "Anche io sono luce", ha scritto, accostando il pensiero a un dettaglio della sua camera d'albergo: una stanza particolarmente luminosa, quasi un promemoria visivo del fatto che una parte di quella chiarezza resta accesa anche nelle giornate spente.