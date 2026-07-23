L’attore, interprete di Michele Saviani nella fiction Un posto al sole, ha parlato delle numerose persone accorse in suo aiuto: “Non so come ringraziarvi, tutti quanti. Per gli attestati di affetto vero, sono stato bombardato da tutto il mondo e sono stato sostenuto”

alberto rossi: “una delle notti più terrificanti della mia vita”

Dopo aver condiviso un appello per ritrovare il cagnolino Ares scomparso a Caprera, l’attore ha annunciato il lieto fine in un video. Alberto Rossi ha comunicato: “È stato ritrovato grazie a due carissimi amici che avevano due cani. Praticamente lui non si è mai allontanato più di un chilometro da dove lo avevo perso. Probabilmente avrà sentito le voci di tutti quanti”.

L’attore ha parlato delle numerose persone accorse in suo aiuto: “Io ho passato tutta la notte lì, poi stamattina sono venute altre persone straordinarie”. Alberto Rossi ha aggiunto: “Non so come ringraziarvi, tutti quanti. Per gli attestati di affetto vero, sono stato bombardato da tutto il mondo e sono stato sostenuto”. In seguito, l’attore ha proseguito: “È una delle notti più terrificanti e per assurdo anche più belle della mia vita perché sono stato sostenuto. Sono stato chiuso in questa macchina, al buio, in un’isola che io adoro, a Caprera”. Infine, l’attore ha concluso: “Adesso andiamo a casa, facciamo un bel controllo delle zecche, anche se lui è protetto, facciamo un bel lavaggio e poi magari una bella dormitina”. Il filmato, pubblicato sul profilo Instagram, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e vicinanza.