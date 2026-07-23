Alberto Rossi, volto di Un posto al sole, ritrova il cane: "La notte più terrificante"Spettacolo
L’attore, interprete di Michele Saviani nella fiction Un posto al sole, ha parlato delle numerose persone accorse in suo aiuto: “Non so come ringraziarvi, tutti quanti. Per gli attestati di affetto vero, sono stato bombardato da tutto il mondo e sono stato sostenuto”
Ore di paura per Alberto Rossi, interprete di Michele Saviani nella celebre fiction Un posto al sole. Dopo un appello per ritrovare il cagnolino Ares, l’attore ha condiviso il lieto fine ringraziando amici e pubblico per il grande supporto: “Sono stato sostenuto".
alberto rossi: “una delle notti più terrificanti della mia vita”
Dopo aver condiviso un appello per ritrovare il cagnolino Ares scomparso a Caprera, l’attore ha annunciato il lieto fine in un video. Alberto Rossi ha comunicato: “È stato ritrovato grazie a due carissimi amici che avevano due cani. Praticamente lui non si è mai allontanato più di un chilometro da dove lo avevo perso. Probabilmente avrà sentito le voci di tutti quanti”.
L’attore ha parlato delle numerose persone accorse in suo aiuto: “Io ho passato tutta la notte lì, poi stamattina sono venute altre persone straordinarie”. Alberto Rossi ha aggiunto: “Non so come ringraziarvi, tutti quanti. Per gli attestati di affetto vero, sono stato bombardato da tutto il mondo e sono stato sostenuto”. In seguito, l’attore ha proseguito: “È una delle notti più terrificanti e per assurdo anche più belle della mia vita perché sono stato sostenuto. Sono stato chiuso in questa macchina, al buio, in un’isola che io adoro, a Caprera”. Infine, l’attore ha concluso: “Adesso andiamo a casa, facciamo un bel controllo delle zecche, anche se lui è protetto, facciamo un bel lavaggio e poi magari una bella dormitina”. Il filmato, pubblicato sul profilo Instagram, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e vicinanza.
Approfondimento
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Alberto Rossi è tra i volti storici di Un posto al sole, la celebre fiction in onda dal 1996. Inoltre, l’attore ha spaziato tra piccolo e grande schermo recitando anche nelle pellicole Il signor Diavolo di Pupi Avati e Classe mista 3ª A di Federico Moccia. Nel corso degli anni Un posto al sole ha potuto contare sulla presenza di numerosi volti molto amati dal pubblico, tra i quali Serena Autieri e Serena Rossi. Tra gli interpreti storici troviamo Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Maurizio Aiello e Nina Soldano.