Agli invitati, Claudia Ruffo ha chiesto di rispettare il dress code total white . Lei, invece, ha optato per un abito da sposa aderente, ricoperto di cristalli e con stola-tunica sulle spalle, che si è poi tramutato in un minidress dopo il tramonto.

Claudia Ruffo , nota per il ruolo di Angela Poggi nella soap opera Un posto al sole , ha sposato a Capri il fidanzato Rocco Pierri . Le immagini e i video della cerimonia, all'insegna del glamour, sono stati condivisi su Instagram dai tanti invitati (vip e non vip) presenti alle nozze.

Seconde nozze

Quello con Rocco Pierri, per Claudia Ruffo non è il primo matrimonio. Nel 2013, l'attrice ha sposato infatti Mario Cirino Pomicino, padre di sua figlia Ginevra (nata l'anno successivo). Poi legata a Roy Capasso, dal 2018 al 2019, nel settembre del 2024 ha pubblicato la prima foto con Rocco. Nel frattempo, è arrivato anche l'addio - dopo 28 anni - a Un posto al sole: "Dopo tanto tempo entri in un meccanismo dove a volte, sia per noi attori che per esigenze di produzione, si sente il bisogno di fermarsi". Anche se, un ritorno nella soap, non si sente di escluderlo.