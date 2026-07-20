Lorde a Milano, la possibile scaletta del concerto

Nel corso degli anni la cantautrice neozelandese si è affermata come una delle voci più amate della scena discografica mondiale. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette nelle categorie Best Pop Solo Performance e Song Of The Year per il brano Royals alla 56esima edizione dei Grammy Awards
Il 23 luglio Lorde sarà in concerto al Parco della Musica di Milano per il nuovo appuntamento del cartellone dell’edizione 2026 di UNALTROFESTIVAL. Opening act Joan Thiele. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice neozelandese: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
lorde, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 23 luglio Lorde arriverà in Italia per il concerto in programma al Parco della Musica di Milano, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo di Lorde avrà inizio alle ore 21.30. Annunciata come opening act Joan Thiele (FOTO). Al momento massimo riserbo sulla scaletta del concerto di Lorde, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Virgin pubblicato nel giugno dello scorso anno. Secondo quando rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 luglio al concerto di Berlino:
- Royals
- What Was That
- Broken Glass
- Perfect Places
- Shapeshifter
- Buzzcut Season
- Favorite Daughter
- The Louvre
- Current Affairs
- Hard Feelings
- Oceanic Feeling
- Liability
- Hammer
- Supercut
- Team
- Man of the Year
- Girl, so confusing
- Green Light
- David
- Ribs
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Dopo l'appuntamento live di Milano, Lorde proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Chicago a Monaco passando per Copenaghen, Göteborg e Londra. Questo il calendario completo della tournée:
- JUL 30, 2026 - Lollapalooza - Chicago, IL
- JUL 31, 2026 - Hinterland Music Festival - Saint Charles, IA
- AUG 2, 2026 - Osheaga Festival - Montreal, Canada
- AUG 13, 2026 - BitterSweet Festival - Poznań, Poland
- AUG 14, 2026 - Syd for Solen - Copenhagen, Denmark
- AUG 15, 2026 - Way Out West - Gothenburg, Sweden
- AUG 18, 2026 - Pula Arena - Pula, Croatia - w/ Smerz
- AUG 20, 2026 - Frequency Festival - Saint Pölten, Austria
- AUG 22, 2026 - All Points East - London, UK
- AUG 23, 2026 - Lowlands Festival - Biddinghuizen, Netherlands
- AUG 25, 2026 - Edinburgh Summer Sessions - Edinburgh, UK
- AUG 27, 2026 - Rock en Seine - Paris, France
- AUG 28, 2026 - Clifton Downs - Bristol, UK
- AUG 31, 2026 - SUPERBLOOM - Munich, Germany
- SEP 1, 2026 - Rockhal - Luxembourg
- OCT 3, 2026 - Austin City Limits Music Festival - Austin, TX
- OCT 9, 2026 - OCT 11, 2026 - FORM - Arcosanti, AZ
- OCT 10, 2026 - Austin City Limits Music Festival - Austin, TX
Nel corso degli anni Lorde si è affermata come una delle voci più amate della scena discografica mondiale. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette nelle categorie Best Pop Solo Performance e Song Of The Year per il brano Royals alla 56esima edizione dei Grammy Awards.
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