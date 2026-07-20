Lorde a Milano, la possibile scaletta del concerto

Nel corso degli anni la cantautrice neozelandese si è affermata come una delle voci più amate della scena discografica mondiale. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette nelle categorie Best Pop Solo Performance e Song Of The Year per il brano Royals alla 56esima edizione dei Grammy Awards

Il 23 luglio Lorde sarà in concerto al Parco della Musica di Milano per il nuovo appuntamento del cartellone dell’edizione 2026 di UNALTROFESTIVAL. Opening act Joan Thiele. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice neozelandese : dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

lorde, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 23 luglio Lorde arriverà in Italia per il concerto in programma al Parco della Musica di Milano, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo di Lorde avrà inizio alle ore 21.30. Annunciata come opening act Joan Thiele (FOTO). Al momento massimo riserbo sulla scaletta del concerto di Lorde, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Virgin pubblicato nel giugno dello scorso anno. Secondo quando rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 luglio al concerto di Berlino:

Royals

What Was That

Broken Glass

Perfect Places

Shapeshifter

Buzzcut Season

Favorite Daughter

The Louvre

Current Affairs

Hard Feelings

Oceanic Feeling

Liability

Hammer

Supercut

Team

Man of the Year

Girl, so confusing

Green Light

David

Ribs