Bad Bunny in concerto a Milano, come si fa a entrare nella Casita

Nel corso degli anni il cantante portoricano, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha conquistato sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli artisti più acclamati e influenti a livello internazionale

Cresce l’attesa per il doppio appuntamento di Bad Bunny in Italia. Il 17 e il 18 luglio il cantante si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano . Al centro dello show anche la Casita , ricostruzione di una tradizionale casa portoricana. Nel corso delle date del tour, la struttura ha ospitato vip e persone comuni. Non ci sono regole ufficiali per poter essere scelti, ma alcuni accorgimenti potrebbero rivelarsi funzionali per danzare vicino alla voce di Baile Inolvidable .

bad bunny, come entrare nella casita

Venerdì 17 e sabato 18 luglio Bad Bunny (FOTO) sarà protagonista del doppio appuntamento all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per gli unici due concerti italiani della tournée mondiale, in chiusura mercoledì 22 luglio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Nel corso delle varie tappe della tournée, la Casita ha ospitato vip, cantanti, infleuncer e persone comuni. Tra le star Chiara Ferragni, Penélope Cruz e Salma Hayek. Non ci sono regole ufficiali per poter essere scelti, ma alcuni espedienti potrebbero rivelarsi efficaci.

Come prima cosa, è consigliabile posizionarsi nelle vicinanze della struttura, di cui al momento non è nota l’ubicazione ufficiale all’interno dell’Ippodromo. In seguito, attenzione ai look curati e colorati, stilisticamente e armonicamente coerenti con l’estetica del cantante. Infine, mostrarsi disinvolti potrebbe essere la chiave vincente.