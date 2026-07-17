Bad Bunny in concerto a Milano, come si fa a entrare nella Casita

Nel corso degli anni il cantante portoricano, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha conquistato sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli artisti più acclamati e influenti a livello internazionale
Cresce l’attesa per il doppio appuntamento di Bad Bunny in Italia. Il 17 e il 18 luglio il cantante si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Al centro dello show anche la Casita, ricostruzione di una tradizionale casa portoricana. Nel corso delle date del tour, la struttura ha ospitato vip e persone comuni. Non ci sono regole ufficiali per poter essere scelti, ma alcuni accorgimenti potrebbero rivelarsi funzionali per danzare vicino alla voce di Baile Inolvidable.
bad bunny, come entrare nella casita
Venerdì 17 e sabato 18 luglio Bad Bunny (FOTO) sarà protagonista del doppio appuntamento all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per gli unici due concerti italiani della tournée mondiale, in chiusura mercoledì 22 luglio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Nel corso delle varie tappe della tournée, la Casita ha ospitato vip, cantanti, infleuncer e persone comuni. Tra le star Chiara Ferragni, Penélope Cruz e Salma Hayek. Non ci sono regole ufficiali per poter essere scelti, ma alcuni espedienti potrebbero rivelarsi efficaci.
Come prima cosa, è consigliabile posizionarsi nelle vicinanze della struttura, di cui al momento non è nota l’ubicazione ufficiale all’interno dell’Ippodromo. In seguito, attenzione ai look curati e colorati, stilisticamente e armonicamente coerenti con l’estetica del cantante. Infine, mostrarsi disinvolti potrebbe essere la chiave vincente.
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Negli anni Bad Bunny, classe 1994, ha conquistato sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli artisti più acclamati e influenti a livello internazionale. Dopo l’album di debutto X 100pre del 2018, l’artista si è affermato definitivamente con YHLQMDLG, certificato disco d’oro in Italia. Nel 2020 il cantante, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha lanciato El Último Tour Del Mundo, seguito da Un Verano Sin Ti del 2020. Grande successo anche per Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana e Debí Tirar Más Fotos, rispettivamete pubblicati nel 2023 e nel 2025. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, ricordiamo sei statuette ai Grammy Awards.
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©IPA/Fotogramma
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Venerdì 17 e sabato 18 luglio Bad Bunny sarà in concerto a Milano per gli unici appuntamenti italiani della tournée mondiale. Il cantante portoricano, accompagnato dalla fidanzata Gabriela Berlingeri, ha già raggiunto il capoluogo lombardo. Attese oltre 100.000 persone alle due date in programma all’Ippodromo SNAI La Maura