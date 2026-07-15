Bad Bunny, la possibile scaletta dei concerti all'Ippodromo di Milano

Venerdì 17 e sabato 18 luglio Bad Bunny sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Apertura porte fissata alle ore 15.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul doppio appuntamento dell’artista portoricano: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

Grande attesa per il doppio appuntamento live di Bad Bunny . Reduce dalla vittoria di tre statuette alla 68esima edizione dei Grammy Awards, il 17 e il 18 luglio Bad Bunny salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Attese decine di migliaia di persone. Il sito di Live Nation ha pubblicato gli orari delle due giornate. Opening act il gruppo Chuwi .

Al momento Bad Bunny (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette dei due concerti. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall'ultimo album DeBÍ TiRAR MáS FOToS uscito nel gennaio dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite domenica 5 luglio al concerto alla Paris La Défense Arena:

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

Baile Inolvidable

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

COMO UN BEBÉ

QUE PRETENDES

La Canción

Mi Gente

Loco contigo

Que Calor

In da Getto

CAFé CON RON

Ábreme paso

Ojitos lindos

Dakiti

El Apagón

DTMF

EoO

Dopo i concerti di Milano, mercoledì 22 luglio Bad Bunny chiuderà la tournée mondiale con lo spettacolo in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Nel corso degli anni il cantautore ha conquistato le classifiche a livello internazionale, tra i suoi grandi successi troviamo sicuramente I Like It con Cardi B e J Balvin, Mía con Drake, Tití Me Preguntó, Nuevayol e K-pop con Travis Scott e The Weeknd.