Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bad Bunny, la possibile scaletta dei concerti all'Ippodromo di Milano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo i due concerti all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, mercoledì 22 luglio l'artista portoricano chiuderà la tournée mondiale con lo spettacolo in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Venerdì 17 e sabato 18 luglio Bad Bunny sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Apertura porte fissata alle ore 15.00. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul doppio appuntamento dell’artista portoricano: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

bad bunny a milano, la possibile scaletta

Grande attesa per il doppio appuntamento live di Bad Bunny. Reduce dalla vittoria di tre statuette alla 68esima edizione dei Grammy Awards, il 17 e il 18 luglio Bad Bunny salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Attese decine di migliaia di persone. Il sito di Live Nation ha pubblicato gli orari delle due giornate. Opening act il gruppo Chuwi.

 

Orari della biglietteria

  • 14:30 - Apertura cassa info
  • 15:00 - Apertura cassa accrediti

 

Orari dei concerti

  • 14:30 - Early Entry
  • 15:00 - Apertura porte
  • 19:00 – Chuwi
  • 20:00 – Bad Bunny

Approfondimento

Bad Bunny a Düsseldorf, il concerto che celebra la rivoluzione latina

Al momento Bad Bunny (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette dei due concerti. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall'ultimo album DeBÍ TiRAR MáS FOToS uscito nel gennaio dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite domenica 5 luglio al concerto alla Paris La Défense Arena:

  • LA MuDANZA
  • Callaíta
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA
  • TURiSTA
  • Baile Inolvidable
  • NUEVAYoL
  • VeLDÁ
  • Tití Me Preguntó
  • Neverita
  • Si Veo a Tu Mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No Me Conoce
  • Bichiyal
  • Yo Perreo Sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • COMO UN BEBÉ
  • QUE PRETENDES
  • La Canción
  • Mi Gente
  • Loco contigo
  • Que Calor
  • In da Getto
  • CAFé CON RON
  • Ábreme paso
  • Ojitos lindos
  • Dakiti
  • El Apagón
  • DTMF
  • EoO

Dopo i concerti di Milano, mercoledì 22 luglio Bad Bunny chiuderà la tournée mondiale con lo spettacolo in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Nel corso degli anni il cantautore ha conquistato le classifiche a livello internazionale, tra i suoi grandi successi troviamo sicuramente I Like It con Cardi B e J Balvin, Mía con Drake, Tití Me PreguntóNuevayol e K-pop con Travis Scott e The Weeknd.

Approfondimento

Bad Bunny a Milano, gli ospiti che potremmo vedere sul palco
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Billy Elliot, 4 curiosità sul film di Stephen Daldry

Cinema

La pellicola con protagonista un giovanissimo Jamie Bell - su Italia 1 martedì 15 luglio -...

Billy Elliot

Dolce & Gabbana a Taormina, i vip alla sfilata di Alta Moda. FOTO

Spettacolo

Taormina si trasforma nella vetrina mondiale dell’eleganza con gli eventi della Maison dedicati...

11 foto

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, iniziate le riprese del film

Cinema

Il prequel uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027. Nel backstage, il regista interpreta Gollum, la...

Bad Bunny, la possibile scaletta dei concerti all'Ippodromo di Milano

Musica

Dopo i due concerti all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, mercoledì 22 luglio l'artista...

Ricomincio da me, il cast del film con Jennifer Lopez

Cinema

La commedia del 2018 va in onda su Canale 5 martedì 15 luglio. Il film racconta la storia di Maya...

9 foto

Spettacolo: Per te