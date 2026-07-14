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Musica

I Dogstar in tour in Italia: "La nostra musica è un melting pot di generi. IA? Mai!"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Brian Bowen Smith

Il ritorno dal vivo con un tour di quattro date che si conclude mercoledì 15 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano. La nuova musica, prima con l’album “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees” del 2023 e successivamente con “All In Now” uscito lo scorso maggio. L’identità musicale mai cercata, perché non hanno mai voluto fare solo un genere. E l’intelligenza artificiale, che non useranno mai: abbiamo incontrato i Dogstar, band composta da Bret Domrose, Rob Mailhouse e Keanu Reeves. L’intervista

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