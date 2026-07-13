No Borders Music Festival, LP: "Dopo il tour il nuovo album"

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No Borders Music Festival, LP: "Questo posto è meraviglioso. Dopo il tour il nuovo album"

Musica
Valentina Clemente

Valentina Clemente

Torna da protagonista in un luogo che ama molto, con un regalo per i fan: nuova musica. LP è protagonista nella giornata di domenica al No Borders Music Festival dove ha presentato anche tre brani del nuovo album, in arrivo a settembre: “Una canzone non è ancora stata pubblicata, ma è il mio pensiero da condividere per chi è qui. Ho suonato qui nel passato ma torno sempre volentieri: è un posto meraviglioso” ci ha raccontato l’artista. L’intervista

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Incontriamo LP in due momenti, ed è sempre molto gentile e professionale: prima per una diretta durante un’edizione del telegiornale e poi per un’intervista registrata, in cui dà qualche dettaglio dei prossimi progetti. Prima di andare in diretta mi racconta che sabato sera ha suonato a Gardone Riviera, all’Anfiteatro del Vittoriale: “La giornata era caldissima, al soundcheck era tutto a posto. Poi, però, ci siamo dovuti fermare per un temporale. Ma alla fine abbiamo terminato un concerto” mi racconta prima di iniziare la diretta. Tanti live in giro per l’Italia ma non solo, e uno di questi è proprio ai Laghi di Fusine, nel Tarvisiano in provincia di Udine, al No Borders: “Ho già suonato qui, ma è sempre bello tornare. È un posto meraviglioso immerso nella natura, e suonare qui ti permette di avere un contatto diretto con le persone. È bello”.

"In questo tour porto già tre nuove canzoni dell'album in arrivo a settembre"

LP racconta che in questo tour sta suonando tre canzoni del nuovo album che sarà pubblicato a settembre: “Le canzoni di questo disco mi piacciono tantissimo e poterle già suonare dal vivo è stupendo. E la gente sta rispondendo molto bene. Sai, non è sempre semplice digerire nuovi materiali: ecco perché nei miei live cerco di bilanciare vecchi successi con brani più recenti, e vedo che tutti sono molto apprezzati”.

"Le persone si identificano nelle mie canzoni? Bellissimo"

Chiedo a LP come si sente quando le persone raccontano di quanto si sono identificate nelle sue canzoni: “È una delle cose più belle che mi succedono, sono troppo felice quando me lo dicono. Siamo qui, su questo pianeta, per aiutarci, stare insieme e volerci bene. E anche un brano può aiutarci a volerci più bene”.

"Nelle mie canzoni racconto la mia vita. a Chi le ascolta dico: viviamo questo viaggio insieme"

Scrivere un disco non è affatto semplice, e lo conferma LP: “Non è facile, ma cerco di processare gli eventi della mia vita. Racconto ciò che mi accade, e credo siano cose che succedono un po’ a tutti, dalla vita personale a quella lavorativa. Auguro a chi lo ascolterà di vivere questo viaggio insieme a me, perché insieme è più bello e non ci si sente soli”.

 

 

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