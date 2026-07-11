Il 17 luglio sarà al Lucca Summer Festival con la sua band per portare dal vivo “le mie canzoni e quei brani ancora poco conosciuti”. La passione per l’arte e la sua prima mostra. I Rolling Stones, che hanno da poco pubblicato l’album “Foreign Tongues” e la musica dal vivo: “Qualche sera fa ho suonato delle canzoni degli Stones in un locale con Mick. Lui muore dalla voglia di tornare dal vivo: se tutto va bene l’anno prossimo siamo in tour”. Parola della leggenda Ronnie Wood, che abbiamo incontrato. L’intervista