Max Pezzali in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

Dopo aver attraversato gli stadi di Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova, la festa itinerante di Max Pezzali si congeda con il doppio appuntamento più simbolico: San Siro, il palcoscenico dove il cantautore di Pavia aveva già firmato doppiette memorabili nel 2022 e nel 2024.

Due notti sold out per chiudere il tour dei record

I numeri raccontano un fenomeno senza paragoni nel pop italiano recente: oltre 650mila biglietti venduti per le quindici date estive e un totale che dal 2022 a oggi supera il milione e 300mila presenze.

Le due serate milanesi, esaurite da tempo, erano state annunciate in un momento carico di emozione: al termine delle undici date sold out al Forum di Assago, poche ore dopo il ritorno sul palco di Mauro Repetto per un duetto su Nord Sud Ovest Est a più di trent'anni dalla separazione degli 883. Non a caso, tra i fan circola con insistenza la speranza di rivedere i due insieme proprio a San Siro.

Lo show è costruito come un tuffo negli anni Novanta diviso in capitoli, con l'intro Festival Max e il momento halftime affidato a tre telecamere puntate sul pubblico: la Dance Cam per gli spettatori più scatenati, la Single Cam che combina appuntamenti in platea e la Birra Cam, con il brindisi collettivo a cui Pezzali partecipa dal camerino. E chi resta fuori dagli stadi avrà una seconda chance: a dicembre partirà il nuovo spettacolo nei palasport, con sei serate all'Unipol Dome di Milano dal 22 al 30 dicembre.