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Max Pezzali in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

Musica
©Ansa

Sabato 11 e domenica 12 luglio Max Pezzali chiude allo stadio San Siro di Milano il tour Max Forever Gli anni d'oro – Stadi 2026, con due serate da tutto esaurito annunciate a sorpresa dal palco del Forum di Assago la sera dello storico duetto con Mauro Repetto

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Dopo aver attraversato gli stadi di Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova, la festa itinerante di Max Pezzali si congeda con il doppio appuntamento più simbolico: San Siro, il palcoscenico dove il cantautore di Pavia aveva già firmato doppiette memorabili nel 2022 e nel 2024.

Due notti sold out per chiudere il tour dei record

I numeri raccontano un fenomeno senza paragoni nel pop italiano recente: oltre 650mila biglietti venduti per le quindici date estive e un totale che dal 2022 a oggi supera il milione e 300mila presenze.

 

Le due serate milanesi, esaurite da tempo, erano state annunciate in un momento carico di emozione: al termine delle undici date sold out al Forum di Assago, poche ore dopo il ritorno sul palco di Mauro Repetto per un duetto su Nord Sud Ovest Est a più di trent'anni dalla separazione degli 883. Non a caso, tra i fan circola con insistenza la speranza di rivedere i due insieme proprio a San Siro.

 

Lo show è costruito come un tuffo negli anni Novanta diviso in capitoli, con l'intro Festival Max e il momento halftime affidato a tre telecamere puntate sul pubblico: la Dance Cam per gli spettatori più scatenati, la Single Cam che combina appuntamenti in platea e la Birra Cam, con il brindisi collettivo a cui Pezzali partecipa dal camerino. E chi resta fuori dagli stadi avrà una seconda chance: a dicembre partirà il nuovo spettacolo nei palasport, con sei serate all'Unipol Dome di Milano dal 22 al 30 dicembre.

La scaletta

La scaletta dei concerti di Max Pezzali a Milano potrebbe replicare le dati delle precedenti setlist:

  • Tieni il tempo
  • Bella vera
  • La lunga estate caldissima
  • Sei un mito
  • Viaggio al centro del mondo
  • La regola dell’amico / Disco Inferno
  • L’universo tranne noi
  • Ci sono anch’io
  • Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Non me la menare
  • Rotta x casa di Dio
  • Cumuli
  • Un giorno così / Senza averti qui
  • Ti sento vivere
  • Eccoti
  • Una canzone d’amore
  • La regina del celebrità
  • Nella notte
  • Io ci sarò
  • Come mai
  • Nessun rimpianto
  • La dura legge del gol
  • Gli anni
  • Lo strano percorso / Grazie mille
  • Nord sud ovest est
  • Tieni il tempo
  • Con un deca

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