Max Pezzali in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

Sabato 11 e domenica 12 luglio Max Pezzali chiude allo stadio San Siro di Milano il tour Max Forever Gli anni d'oro – Stadi 2026, con due serate da tutto esaurito annunciate a sorpresa dal palco del Forum di Assago la sera dello storico duetto con Mauro Repetto
Dopo aver attraversato gli stadi di Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova, la festa itinerante di Max Pezzali si congeda con il doppio appuntamento più simbolico: San Siro, il palcoscenico dove il cantautore di Pavia aveva già firmato doppiette memorabili nel 2022 e nel 2024.
Due notti sold out per chiudere il tour dei record
I numeri raccontano un fenomeno senza paragoni nel pop italiano recente: oltre 650mila biglietti venduti per le quindici date estive e un totale che dal 2022 a oggi supera il milione e 300mila presenze.
Le due serate milanesi, esaurite da tempo, erano state annunciate in un momento carico di emozione: al termine delle undici date sold out al Forum di Assago, poche ore dopo il ritorno sul palco di Mauro Repetto per un duetto su Nord Sud Ovest Est a più di trent'anni dalla separazione degli 883. Non a caso, tra i fan circola con insistenza la speranza di rivedere i due insieme proprio a San Siro.
Lo show è costruito come un tuffo negli anni Novanta diviso in capitoli, con l'intro Festival Max e il momento halftime affidato a tre telecamere puntate sul pubblico: la Dance Cam per gli spettatori più scatenati, la Single Cam che combina appuntamenti in platea e la Birra Cam, con il brindisi collettivo a cui Pezzali partecipa dal camerino. E chi resta fuori dagli stadi avrà una seconda chance: a dicembre partirà il nuovo spettacolo nei palasport, con sei serate all'Unipol Dome di Milano dal 22 al 30 dicembre.
La scaletta
La scaletta dei concerti di Max Pezzali a Milano potrebbe replicare le dati delle precedenti setlist:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca