Lucky – La ladra, trama e cast della serie tv con Anya Taylor-Joy

Lucky - La ladra adatta l'omonimo romanzo del 2021 di Marissa Stapley, diventato un caso editoriale anche grazie alla selezione nel Reese's Book Club, il club di lettura di Reese Witherspoon che ha già trasformato in serie tv diversi dei suoi titoli. Non a caso Lucky è l'ennesima collaborazione tra la casa di produzione dell'attrice, Hello Sunshine, e Apple TV+, dopo The Morning Show, Truth Be Told, Surface e The Last Thing He Told Me. La stessa Stapley ha raccontato di aver riversato nel personaggio la determinazione della madre scomparsa e il proprio spirito combattivo, descrivendo la sua eroina come un invito a non arrendersi mai, anche a costo di infrangere qualche regola.