Lucky – La ladra, trama e cast della serie tv con Anya Taylor-Joy

Introduzione
Una truffatrice cresciuta nel crimine, un colpo milionario finito male e una fuga disperata con l'FBI e un boss spietato alle calcagna: è la premessa di Lucky, la miniserie Apple TV+ in sette episodi che segna il ritorno di Anya Taylor-Joy in tv a sei anni da La regina degli scacchi. Tratta dal bestseller di Marissa Stapley e prodotta da Reese Witherspoon, la serie debutta il 15 luglio con i primi due episodi
Quello che devi sapere
La trama
Al centro della storia c'è Lucky Armstrong, una giovane donna cresciuta nel mondo delle truffe sotto l'ala del padre, che l'ha addestrata fin da bambina all'arte dell'inganno. Quando decide di lasciarsi alle spalle la vita criminale per costruirsi finalmente un'esistenza normale, il destino le presenta il conto: un colpo da svariati milioni di dollari va storto e la protagonista si ritrova braccata su due fronti, da un lato gli agenti federali, dall'altro un pericoloso boss del crimine deciso a farle pagare l'affronto. Per sopravvivere e conquistare una via d'uscita, Lucky dovrà tuffarsi un'ultima volta in quel lato oscuro di sé che sperava di aver seppellito, tra travestimenti, inseguimenti e scelte impossibili. Il trailer diffuso a giugno promette un ritmo adrenalinico, tra esplosioni, fughe rocambolesche e una tensione costante.
Anya Taylor-Joy torna in tv dopo La regina degli scacchi
Per la protagonista de La regina degli scacchi si tratta del primo ruolo da protagonista in una serie dal fenomeno globale del 2020 che le valse la fama internazionale. In un'intervista a L'Officiel, l'attrice ha spiegato di essere stata conquistata dalla fragilità nascosta del personaggio: una donna che desidera disperatamente fermarsi, mettere radici e creare legami autentici, senza la costante paura che il terreno le franerà sotto i piedi. Taylor-Joy non si limita a recitare: figura anche tra i produttori esecutivi attraverso la sua società Ladykiller, a conferma di un coinvolgimento totale nel progetto.
Un cast di primissimo piano
Attorno alla protagonista si muove un ensemble di grande prestigio. Timothy Olyphant interpreta il padre di Lucky, l'uomo che l'ha iniziata alla vita criminale, mentre Annette Bening veste i panni della suocera della protagonista, alla guida delle forze dell'ordine che le danno la caccia. Completano il cast principale Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey - reduce dal successo di Queer e protagonista di alcune scene ad alta temperatura con Taylor-Joy già anticipate dal trailer — oltre a Clifton Collins Jr. nel ruolo di Dutch e William Fichtner.
Dal romanzo di Marissa Stapley al piccolo schermo
Lucky - La ladra adatta l'omonimo romanzo del 2021 di Marissa Stapley, diventato un caso editoriale anche grazie alla selezione nel Reese's Book Club, il club di lettura di Reese Witherspoon che ha già trasformato in serie tv diversi dei suoi titoli. Non a caso Lucky è l'ennesima collaborazione tra la casa di produzione dell'attrice, Hello Sunshine, e Apple TV+, dopo The Morning Show, Truth Be Told, Surface e The Last Thing He Told Me. La stessa Stapley ha raccontato di aver riversato nel personaggio la determinazione della madre scomparsa e il proprio spirito combattivo, descrivendo la sua eroina come un invito a non arrendersi mai, anche a costo di infrangere qualche regola.
Quando esce
Lucky debutta in tutto il mondo su Apple TV+ mercoledì 15 luglio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo capitolo ogni mercoledì fino al finale del 19 agosto, per un totale di sette puntate. A firmare l'adattamento è Jonathan Tropper, già creatore di Your Friends & Neighbors, affiancato come co-showrunner da Cassie Pappas, tra gli autori di Silo. La regia del pilot e di diversi episodi porta la firma di Jonathan Van Tulleken, reduce dal trionfo di Shōgun, mentre Greg Yaitanes dirige gli altri capitoli. Con Witherspoon e Lauren Neustadter alla produzione esecutiva per Hello Sunshine, la miniserie si candida a essere uno dei titoli di punta dell'estate in streaming: un thriller al femminile che unisce azione, dramma familiare e la magnetica presenza di una delle attrici più richieste della sua generazione..