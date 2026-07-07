La serata è stata inserita nel programma della manifestazione nazionale “Cinque città per Morricone”, un’iniziativa nata per rendere omaggio alla figura e all’opera del Maestro attraverso un percorso musicale distribuito in diverse città italiane. Nel cuore di Roma, la città dove Ennio Morricone era nato e aveva vissuto, le sue composizioni sono tornate a essere protagoniste davanti a un pubblico numeroso composto da cittadini, turisti e appassionati

Piazza del Campidoglio gremita per ricordare Ennio Morricone: Nicola Piovani guida il concerto della Roma Sinfonietta, celebrando il Maestro con una serata di musica e memoria nel cuore di Roma.

Piazza del Campidoglio si è trasformata in un grande spazio dedicato al ricordo di Morricone, accogliendo centinaia di persone arrivate per partecipare all’omaggio organizzato a sei anni dalla scomparsa del compositore romano. La platea predisposta davanti a Palazzo Senatorio si è riempita per il concerto gratuito della Roma Sinfonietta, un appuntamento che ha unito il valore della musica alla suggestione di uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale.

La serata è stata inserita nel programma della manifestazione nazionale “Cinque città per Morricone”, un’iniziativa nata per rendere omaggio alla figura e all’opera del Maestro attraverso un percorso musicale distribuito in diverse città italiane. Nel cuore di Roma, la città dove Ennio Morricone era nato e aveva vissuto, le sue composizioni sono tornate a essere protagoniste davanti a un pubblico numeroso composto da cittadini, turisti e appassionati.

A dirigere l’appuntamento è stato Nicola Piovani, amico e collega di Ennio Morricone, chiamato a salire sul podio insieme all’Orchestra Roma Sinfonietta. La formazione musicale rappresenta una presenza profondamente legata al percorso artistico del compositore, avendolo accompagnato per molti anni sia nelle esecuzioni dal vivo sia nelle registrazioni delle sue celebri colonne sonore.