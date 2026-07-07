Piazza del Campidoglio a Roma piena per Piovani che dirige l’omaggio a Ennio MorriconeMusica
La serata è stata inserita nel programma della manifestazione nazionale “Cinque città per Morricone”, un’iniziativa nata per rendere omaggio alla figura e all’opera del Maestro attraverso un percorso musicale distribuito in diverse città italiane. Nel cuore di Roma, la città dove Ennio Morricone era nato e aveva vissuto, le sue composizioni sono tornate a essere protagoniste davanti a un pubblico numeroso composto da cittadini, turisti e appassionati
Piazza del Campidoglio gremita per ricordare Ennio Morricone: Nicola Piovani guida il concerto della Roma Sinfonietta, celebrando il Maestro con una serata di musica e memoria nel cuore di Roma.
Piazza del Campidoglio si è trasformata in un grande spazio dedicato al ricordo di Morricone, accogliendo centinaia di persone arrivate per partecipare all’omaggio organizzato a sei anni dalla scomparsa del compositore romano. La platea predisposta davanti a Palazzo Senatorio si è riempita per il concerto gratuito della Roma Sinfonietta, un appuntamento che ha unito il valore della musica alla suggestione di uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale.
La serata è stata inserita nel programma della manifestazione nazionale “Cinque città per Morricone”, un’iniziativa nata per rendere omaggio alla figura e all’opera del Maestro attraverso un percorso musicale distribuito in diverse città italiane. Nel cuore di Roma, la città dove Ennio Morricone era nato e aveva vissuto, le sue composizioni sono tornate a essere protagoniste davanti a un pubblico numeroso composto da cittadini, turisti e appassionati.
A dirigere l’appuntamento è stato Nicola Piovani, amico e collega di Ennio Morricone, chiamato a salire sul podio insieme all’Orchestra Roma Sinfonietta. La formazione musicale rappresenta una presenza profondamente legata al percorso artistico del compositore, avendolo accompagnato per molti anni sia nelle esecuzioni dal vivo sia nelle registrazioni delle sue celebri colonne sonore.
Piovani sul podio con l’Orchestra Roma Sinfonietta
Il concerto ha proposto alcune delle composizioni più note e apprezzate del vastissimo repertorio di Ennio Morricone. Brani che, grazie anche al loro legame con il cinema, sono entrati nella memoria collettiva e hanno contribuito a definire una parte significativa dell’identità culturale italiana.
Sul palco, insieme a Nicola Piovani e alla Roma Sinfonietta, hanno partecipato Vincenzo Bolognese nel ruolo di violino solista, il soprano Vittoriana De Amicis e Antonello Maio al pianoforte. Le interpretazioni hanno riportato le musiche di Morricone nel centro storico della Capitale, in una piazza simbolica che ha fatto da cornice alla celebrazione.
L’accesso alla serata è stato gratuito fino al raggiungimento della disponibilità dei posti previsti. Già nelle ore precedenti all’inizio del concerto, tuttavia, piazza del Campidoglio aveva iniziato ad animarsi, con numerose persone desiderose di assistere all’evento e ricordare uno dei più importanti autori della musica contemporanea.
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Progetto nazionale dedicato all’eredità di Morricone
L’appuntamento romano rappresenta una delle tappe di “Cinque città per Morricone”, il progetto promosso e organizzato dalla Fondazione Ennio Morricone. L’iniziativa coinvolge, oltre a Roma, anche Ancona, Bari, Palermo e Torino, con l’obiettivo di celebrare la forza delle composizioni del Maestro e la loro capacità di superare confini generazionali, territoriali e linguistici.
Il percorso musicale è stato pensato come un omaggio alla straordinaria capacità delle opere di Ennio Morricone di continuare a dialogare con pubblici diversi e con contesti differenti, mantenendo intatta la propria forza espressiva nel tempo.
La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio delle cinque amministrazioni comunali coinvolte. La produzione è affidata a Marche Teatro e Fondazione Teatro Petruzzelli, con la collaborazione di Apulia Film Commission, Fondazione Teatro Massimo e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
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Ennio Morricone nasceva 96 anni fa, le sue frasi più famose
Ennio Morricone nasceva a Roma il 10 Novembre del 1928, 96 anni fa. Morto a 91 anni ha lasciato un’eredità culturale senza precedenti. Negli anni il compositore si è raccontato parlando dei film di Sergio Leone, dei processi creativi, dell’importanza della musica e di molto altro ancora