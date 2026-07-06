Dall’11 al 13 agosto la nuova edizione intitolata “Summer on a Solitary beach”, in omaggio a Battiato. Con una line up trasversale: da Apparat a Cosmo, passando per Okgiorgio e Dimartino. Per ballare dall’alba a dopo il tramonto Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

C’è un festival estivo che ogni anno, da 14 anni, non smette di crescere e stupire. Perché ogni anno, da 14 anni, la line up si è fatta sempre più interessante. Per l’edizione 2026, in programma dall’11 al 13 agosto alla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, ci sono gruppi di fama internazionale come gli Apparat, nuovi astri della scena musicale italiana come Faccianuvola e Labadessa, cantautori affermati come Dimartino e gruppi cult della scena indipendente come The Zen Circus.

Line up internazionale e volti nuovi nel cuore della Calabria Sei palchi complessivi - quattro nell’area principale, uno nell’area camping e uno spazio dedicato agli after show – per un festival che porta la musica nel cuore della Calabria attraversando diversi linguaggi sonori diversi. Si comincia la prima sera, l’11 agosto, proprio con gli Apparat: Sascha Ring e la sua band presentano il nuovo album elettronico. Nella stessa serata anche il duo formato da James Holden & Wacław Zimpel, tra sonorità elettroniche e jazz sperimentale, il collettivo C’mon Tigre ma anche alcune tra le più interessanti nuove voci della scena italiana come Gaia Banfi, Labadessa e il pop elettronico di Faccianuvola.