Chicago PD, LaRoyce Hawkins dice addio alla serie dopo 14 stagioni

La notizia, lanciata in esclusiva da Deadline e confermata da Variety, ha colto di sorpresa i fan del police procedural targato Wolf Entertainment e Universal Television.

Il possibile destino di Atwater

La trama sembra aver già preparato il terreno per l'uscita. Nella tredicesima stagione Atwater ha ritrovato una vecchia amica, l'agente Tasha Fox interpretata da Karen Obilom, con cui è nata una storia d'amore complicata dalla distanza: lei si era infatti trasferita a Miami per lavoro, salvo ripresentarsi alla sua porta con una notizia destinata a cambiare tutto, l'attesa di un figlio. Un finale che ora appare come la premessa perfetta per un addio a Chicago in nome della famiglia, anche se l'ultimo episodio dedicato al personaggio sembrava suggerire il ritorno di Tasha in città. Proprio per questo molti spettatori si chiedono se la scelta sia partita dall'attore o dagli autori: la stessa Obilom, in una storia Instagram, ha lasciato intendere che le cose sarebbero potute andare diversamente, alimentando l'ipotesi di una decisione creativa.

La reazione dei fan e il futuro della serie

Sui social l'annuncio ha scatenato lo sconcerto del pubblico, che considerava Atwater l'anima più empatica e umana della serie, capace di portare nel racconto il tema del rapporto tra polizia e comunità. Hawkins segue così altri addii eccellenti come quelli di Jesse Lee Soffer e Tracy Spiridakos. Fuori dal One Chicago, l'attore ha recentemente ampliato il suo curriculum con progetti come Ironheart per Disney+ e Power Book IV: Force. Intanto il franchise prosegue a pieno ritmo: NBC ha rinnovato in anticipo tutte e tre le serie, con Chicago Fire alla quindicesima stagione, Chicago P.D. alla quattordicesima e Chicago Med alla dodicesima.