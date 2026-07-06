Chicago PD, LaRoyce Hawkins dice addio alla serie dopo 14 stagioni

La produzione è già alla ricerca di un nuovo volto per l'Intelligence Unit, mentre i fan si interrogano sul destino del personaggio, diventato padre nel finale della scorsa annata
Dopo tredici stagioni nel cast fisso, LaRoyce Hawkins lascia Chicago P.D. L'interprete di Kevin Atwater, presente fin dal primo episodio del 2014, uscirà di scena nelle puntate iniziali della quattordicesima stagione, in arrivo su NBC il 7 ottobre. La produzione è già alla ricerca di un nuovo volto per l'Intelligence Unit, mentre i fan si interrogano sul destino del personaggio, diventato padre nel finale della scorsa annata
Un addio annunciato a sorpresa
La notizia, lanciata in esclusiva da Deadline e confermata da Variety, ha colto di sorpresa i fan del police procedural targato Wolf Entertainment e Universal Television.
Hawkins, membro del cast originale fin dal debutto della serie nel 2014, dirà addio al suo Kevin Atwater nei primi due o tre episodi della stagione 14, che tornerà su NBC mercoledì 7 ottobre. Le modalità con cui il personaggio uscirà di scena restano top secret, ma la produzione ha già avviato il casting per un nuovo membro fisso dell'Intelligence Unit guidata da Hank Voight: secondo le prime indiscrezioni si tratterà di un poliziotto afroamericano descritto come un "agente del caos", un profilo agli antipodi rispetto al riflessivo Atwater.
Il possibile destino di Atwater
La trama sembra aver già preparato il terreno per l'uscita. Nella tredicesima stagione Atwater ha ritrovato una vecchia amica, l'agente Tasha Fox interpretata da Karen Obilom, con cui è nata una storia d'amore complicata dalla distanza: lei si era infatti trasferita a Miami per lavoro, salvo ripresentarsi alla sua porta con una notizia destinata a cambiare tutto, l'attesa di un figlio. Un finale che ora appare come la premessa perfetta per un addio a Chicago in nome della famiglia, anche se l'ultimo episodio dedicato al personaggio sembrava suggerire il ritorno di Tasha in città. Proprio per questo molti spettatori si chiedono se la scelta sia partita dall'attore o dagli autori: la stessa Obilom, in una storia Instagram, ha lasciato intendere che le cose sarebbero potute andare diversamente, alimentando l'ipotesi di una decisione creativa.
La reazione dei fan e il futuro della serie
Sui social l'annuncio ha scatenato lo sconcerto del pubblico, che considerava Atwater l'anima più empatica e umana della serie, capace di portare nel racconto il tema del rapporto tra polizia e comunità. Hawkins segue così altri addii eccellenti come quelli di Jesse Lee Soffer e Tracy Spiridakos. Fuori dal One Chicago, l'attore ha recentemente ampliato il suo curriculum con progetti come Ironheart per Disney+ e Power Book IV: Force. Intanto il franchise prosegue a pieno ritmo: NBC ha rinnovato in anticipo tutte e tre le serie, con Chicago Fire alla quindicesima stagione, Chicago P.D. alla quattordicesima e Chicago Med alla dodicesima.