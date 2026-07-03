Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Bari

max pezzali a bari, la possibile scaletta

Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali ha portato la sua musica al pubblico di Messina. Ora, il cantautore si esibirà allo stadio San Nicola di Bari. Stando a quanto pubblicato dal sito di Vivo Concerti, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questi gli orari della giornata:

17:00 - Biglietteria

17:00 - Ritiro accrediti

17:00 - Apertura Prato + Prato Gold

18:00 - Apertura Tribune

21:00 - Inizio show

Al momento Max Pezzali (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le canzoni più amate degli 883 e della discografia solista. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca