Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo la fine del tour negli stadi, a dicembre Max Pezzali darà il via al nuovo spettacolo “Stessa storia stesso posto stesso bar” in arrivo all’Unipol Dome di Milano, al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Arena di Bologna e all’Inalpi Arena di Torino
Dopo il doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina, domenica 5 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio San Nicola di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
max pezzali a bari, la possibile scaletta
Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali ha portato la sua musica al pubblico di Messina. Ora, il cantautore si esibirà allo stadio San Nicola di Bari. Stando a quanto pubblicato dal sito di Vivo Concerti, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questi gli orari della giornata:
- 17:00 - Biglietteria
- 17:00 - Ritiro accrediti
- 17:00 - Apertura Prato + Prato Gold
- 18:00 - Apertura Tribune
- 21:00 - Inizio show
Al momento Max Pezzali (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le canzoni più amate degli 883 e della discografia solista. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
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Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Max Pezzali riprenderà la tournée con gli spettacoli in programma allo stadio Euganeo di Padova. Ultimo appuntamento in scena sabato 11 e domenica 12 luglio allo stadio San Siro di Milano. Dopo la fine del tour negli stadi, a dicembre Max Pezzali darà il via al nuovo spettacolo “Stessa storia stesso posto stesso bar” in arrivo all’Unipol Dome di Milano, al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Arena di Bologna e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo dell’attesa tournée:
- 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 16 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 17 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 19 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 22 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 23 gennaio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 6 febbraio 2027, Bologna - Unipol Arena
- 11 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
- 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
- 14 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
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