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Musica

JJerome87: "Debutto da solista con The Canyon. L’album suona alt-J ma è più personale"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Il primo album da solista, nato a Los Angeles. Le atmosfere cinematografiche che l’hanno cresciuto. I preconcetti sulla città, cambiati dopo aver trascorso del tempo e aver registrato un disco con i migliori musicisti. La paternità e una bimba che ama scrivere le sue prime canzoni, e suonare la chitarra. E gli alt-J, che sono sempre con lui: abbiamo incontrato JJerome87, voce e anima della band inglese, che ci ha raccontato "The Canyon"

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