Vorianova presentano il singolo Ascùtimi: il video

Il brano parla della privazione della libertà d’informazione in Italia e nel mondo. É una canzone di denuncia sociale IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DEGLI ARTISTI

Ascùtimi è un brano ispirato e dedicato alla figura storica del giornalismo siciliano Salvatore Cusimano, già Direttore della sede Rai della Sicilia e voce autorevole degli anni del Maxiprocesso di Palermo. Questa canzone mette a nudo la continua lotta contro tutte le censure, gli autoritarismi che tappano la bocca, contro la mala informazione di questi tempi moderni, dove tutto è filtrato da espresse volontà politiche ed economiche. Noi siamo i Vorianova e da 25 anni portiamo avanti un

progetto nato dal desiderio di conservare, approfondire e tramandare un linguaggio

poetico che è espressione più profonda delle nostre radici. Siamo nati e cresciuti a Isnello, un piccolo paesino in provincia di Palermo adagiato sulle alture dell’entroterra siciliano, le Madonie. Ma è proprio da questi scorci che da sempre volgiamo lo sguardo verso il mondo che ci circonda, cercando di farci portavoce di messaggi che mettano in primo piano il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale. Siamo

convinti che la musica abbia ancora il potere di creare connessioni, eliminare barriere e promuovere il cambiamento dentro le trame quotidiane di questa società.



Con Ascùtimi abbiamo voluto raccontare uno dei tanti allarmi democratici dei nostri tempi: la privazione della libertà d’informazione in Italia e nel mondo. É una canzone di denuncia sociale, una canzone che vuole altresì, come detto, rendere omaggio

a chi svolge la sua professione esponendo la propria vita a continue minacce e aggressioni, alle campagne d’odio, al sovente utilizzo delle querele temerarie per intimidire e mettere a tacere, fino alle torture e, come spesso è accaduto, alla morte. “Ascùtimi” diventa così un grido per sostenere il diritto ad informare e a informarsi, salvaguardando la libertà di espressione e di pensiero, fondamento di ogni democrazia. Viviamo in un’epoca dove regna sovrana l’infocrazia, dove essere liberi è solo un’illusione, siamo totalmente dominati dagli algoritmi e dalle intelligenze artificiali. La nostra unica arma di difesa è la ricerca costante della verità: studiare, conoscere...saper decifrare ciò che non è vero ci rende liberi dalle catene di questa nuova forma di falsa democrazia.



Abbiamo voluto dare a questo brano un sapore e un sound internazionale che affonda però le sue radici nel Mediterraneo, mescolando elementi di modernità e sperimentazione digitale con il dialetto dei nostri luoghi, da sempre bandiera della ricerca letteraria dei Vorianova. Il videoclip è stato realizzato frapponendo immagini di alcuni tra i giornalisti più importanti del XXI secolo e volti di coloro che hanno invece pagato con la loro stessa vita l’essere stati sempre a servizio della verità e

aver raccontato con i loro occhi ciò che succedeva nel mondo. Non sappiamo se può

bastare una canzone: noi ci proviamo. E vorremmo così che rimanga memoria di ciò che giornalisti come Anna Politkovskaja, Anas Al-Sharif, la nostra Ilaria Alpi, hanno lasciato in eredità alle nuove generazioni, che la storia moderna, nonostante sia moderna, porta con se errori terrificanti antichi di generazioni. Ascùtimi è il singolo che anticipa l’uscita del settimo album dei Vorianova, prevista per il prossimo autunno con RadiciMusic Records.