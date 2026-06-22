Avitabile torna a Piazza Mercato, nel cuore della città, con un concerto evento ricco di ospiti, vecchi e nuovi amici. Con Sayf canta uno dei suoi brani storici. Con Massimiliano Gallo, l'omaggio a Pino Daniele

“Le musiche del mondo e i mondi della musica”, così si presenta il World Summit di Napoli, una notte di musica dal vivo dedicata al sound partenopeo e internazionale ideata e diretta da Enzo Avitabile, performer, cuore e voce principale di una serata a ingresso gratuito a Piazza Mercato, promossa e finanziata dal Comune di Napoli col l'Assessorato al Turismo e l'Area Cultura, che ha visto la partecipazione di tanti artisti, nazionali e internazionali.

Napoli continua ad essere la capitale della musica che attraversa i secoli e unisce i continenti tra tradizione e sperimentazione.

Avitabile, che ha dedicato la sua intera vita di artista alla ricerca di un linguaggio sonoro che unisca i popoli, porta a Piazza Mercato, dove un anno fa ha suonato in un grande concerto per i suoi 70 anni, amici vecchi e nuovi.

Sul palco con lui, la voce dei 99 Posse 'O Zulù, 'Ntò, Angélique Kidjo e Rokia Traoré, per una sequenza di brani che mettono insieme la scena urban e quella globale.

Tra i nuovi compagni di avventura c'è Sayf, l'artista rivelazione del Festival di Sanremo 2026. Poi Massimiliano Gallo, che sigla l'ultimo atto.

I brani di Avitabile sono scanditi dalle percussioni dei Bottari di Portico. Tamburi, trombe, canti al cielo, per esorcizzare le angosce del presente e attirare le energie positive.

È il giorno più lungo dell'anno, del resto. La tradizione vuole che si canti e si balli fino all'alba.

World Music: Avitabile, Angelique Kidjo e Rokie Traoré "World Summit è un concerto multietnico, multi espressivo, multi generazionale", dice Enzo Avitabile, che elenca gli artisti chiamati a Napoli per celebrare insieme la Festa della Musica, che si onora ogni anno col solstizio d'estate.

Per lui, che ha ricevuto nei giorni scorsi la Laurea Magistrale Honoris Causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea dall'Università L'Orientale, questo concerto è l'occasione per festeggiare con la sua gente, mani al cielo, in una notte magica all'insegna della gioia e dell'incontro.

Quando Avitabile sale sul palco Napoli rivive la sua storia, riascolta motivi antichi, intona il dialetto melodioso che è cantato in tutto il mondo, quella lingua che si fonde come in una magia con quella bambara di Rokia Traoré, cantautrice e polistrumentista maliana, seconda ad esibirsi con Avitabile dopo Angélique Kidjo, balinese vincitrice di cinque premi Grammy.

Un brano da solista, uno con lui, a due voci e con più strumenti, così è concepita la scaletta che passa dalla world music al rap, attraverso i leader storici della scena urban napoletana. Leggi anche A Enzo Avitabile la laurea honoris causa dell'Università L'Orientale

Enzo Avitabile e Rokia Traoré a Napoli - PH Titti Fabozzi, Courtesy

'Nto, 'o Zulù e l'omaggio alla scena urban Avitabile ricanta con 'Ntò, pioniere del rap in dialetto, Se ti avessi ora, lanciato dal co-fondatore dei Co' Sang nel 2013.

La voce del compositore scivola tra un brano contemporaneo, uno classico e un freestyle.

Arriva 'O Zulù, che dagli anni Novanta ha aperto una nuova strada per la musica partenopea. La folla di Piazza Mercato intona Curre Curre Guagliò e agita le braccia su Caravan petrol. Ogni brano descrive un'epoca ben precisa continuando a parlare di oggi. Per entrambi, non sembra passato un giorno.

Enzo Avitabile e gli ospiti di World Summit a Napoli - PH Titti Fabozzi, Courtesy

Sayf ricambia l'invito per il live di Genova Lo scorso febbraio, nei giorni in cui si è imposto all'attenzione del grande pubblico con lo storico secondo posto al Festival di Sanremo, Sayf aveva espresso il desiderio di collaborare con Enzo Avitabile, uno dei suoi miti.

Eccolo a Napoli, emozionato sul palco, a cantare uno dei brani più rappresentativi del repertorio del maestro partenopeo, Tutt egual song' 'e criature, un inno all'infanzia, preziosa a ogni latitudine.

"Non ci sono parole per esprimere l'amore e rispetto che nutro per questa città e per la sua gente", dice il ventisettenne che ricambia l'ospitalità di Avitabile con un invito per il suo live di Genova del mese di luglio. Approfondimento Sanremo 2026, Sayf: "Porto all'Ariston quello che ho sempre fatto"

Il canto per Pino Daniele con Massimiliano Gallo Avitabile regala ai fan di Napoli un tuffo nei successi della sua carriera ultra cinquantennale, da Man e mane, a Salvamm' o munn a Canta Palestina.

Musica e messaggio, come da tradizione, perché i suoi brani, ormai dei classici, sono sempre un invito a scegliere la pace, la fratellanza, l'amore.

D'amore si parla con Massimiliano Gallo, sul palco per l'ultimo atto, prima del bis.

Non vuole cantare, dice, l'attore e regista, ma poi coi Bottari intona O surdato 'nnammurato.

Da un inno all'altro, il finale è pura emozione con Terra Mia, cantata davanti a una piazza che scintilla di luci per Pino Daniele.

Tra un verso e l'altro dell'indimenticabile cantautore partenopeo, Gallo declama una sua poesia, Ammore.

Enzo Avitabile e Massimiliano Gallo a Piazza Mercato, Napoli - PH Titti Fabozzi, Courtesy