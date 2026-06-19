Il 22 giugno il Circo Massimo di Roma diventerà il centro di una grande iniziativa collettiva che unisce musica, scienza e solidarietà. Sul palco si alterneranno dieci protagonisti della scena musicale italiana: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e il gruppo Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis

La serata si configura come un’operazione senza precedenti per ampiezza e composizione, mettendo insieme artisti, imprenditori e scienziati internazionali. L’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con l’obiettivo di sostenere attività di ricerca e percorsi di cura. La presentazione ufficiale si è svolta nell’Aula Brasca del Policlinico Gemelli, alla presenza dei protagonisti dell’iniziativa.

Il 22 giugno2026 il Circo Massimo di Roma diventerà il centro di una grande iniziativa collettiva che unisce musica, scienza e solidarietà. L’evento, intitolato Vita! Il Concerto, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in Eurovisione, con l’obiettivo dichiarato di trasformare la musica in strumento di riflessione sulle sfide più urgenti del presente. Sul palco si alterneranno dieci protagonisti della scena musicale italiana: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e il gruppo Il Volo. Questi grandi nomi della musica italiana saranno accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Il progetto si inserisce simbolicamente nella settimana che precede la Giornata Mondiale contro la Droga e le Dipendenze, in programma il 26 giugno. In questo contesto, Mazzi ha ampliato il discorso sul tema delle dipendenze, osservando come non si tratti esclusivamente di sostanze stupefacenti, ma anche di nuove forme legate alla tecnologia, che incidono sull’attenzione e sulle relazioni sociali. Un appello finale è rivolto ai più giovani, invitati a sviluppare fiducia nelle proprie capacità.

A delineare la cornice ideale del progetto è il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha sottolineato come la musica, pur non potendo modificare direttamente il mondo, rappresenti comunque un potente veicolo di condivisione e dialogo su temi complessi. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di superare la sola indignazione davanti al disagio giovanile, insistendo sull’urgenza di una comunicazione più efficace e diretta tra generazioni.

Sulla stessa linea si colloca Enzo Mazza, amministratore delegato di FIMI, che ha definito la musica un linguaggio universale capace di generare connessioni e prossimità. A sua volta Bruno Sconocchia di Assoconcerti ha insistito sul ruolo della musica come fattore di coesione sociale, in grado di rafforzare il tessuto collettivo.

Dal mondo musicale arriva un sostegno compatto all’iniziativa, con interventi che ribadiscono la funzione sociale dell’arte. Salvatore Nastasi, presidente della SIAE, ha rimarcato come la musica sia in grado di raggiungere situazioni di disagio e superare barriere fisiche e psicologiche, sottolineando anche la dimensione benefica del progetto e la speranza che possa trasformarsi in un appuntamento stabile negli anni.

Conduzione, testimonianze e riflessioni sul valore della vita

La conduzione della serata sarà affidata a Giorgia Cardinaletti e Nek, affiancati dagli ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

Cardinaletti ha posto l’accento sulla responsabilità dei comunicatori nel diffondere contenuti significativi e nel favorire una riflessione pubblica sui temi del benessere e delle relazioni umane, soprattutto in un’epoca segnata da una crescente attenzione post-pandemica alla qualità della vita. Nek, nel doppio ruolo di artista e conduttore, ha invece evidenziato la dimensione di condivisione e leggerezza dell’evento, soffermandosi sul potere della musica di accompagnare l’esistenza e attenuare le difficoltà quotidiane.

Raoul Bova ha invece richiamato il valore della ricerca e della capacità di trasformare le esperienze difficili in consapevolezza. Nel corso della serata è previsto anche un intervento dedicato alla gentilezza, presentata come strumento di cambiamento culturale e umano.