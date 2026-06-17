Cinque Emmy Awards. La musica composta per House of Cards, ma anche per All Her Fault, e tante altre storiche serie tv. La nuova colonna sonora di Metropolis, visionario film del 1927 del leggendario Fritz Lang, composta per il centenario della pellicola, in arrivo nel 2027. L’attenzione verso i giovani, e la voglia di non fermarsi mai perché la musica è vita: abbiamo incontrato il musicista e compositore Jeff Beal. Non un’intervista, ma una lezione di vita vissuta e ricca di musica