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Musica

Francesco Cavestri racconta "Noè": "La vera anima del jazz è sempre nel presente"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Un nuovo album, in cui il classicismo si fonde alla perfezione con sonorità urban e contemporanee. Lo studio del pianoforte, e l’attenzione ai suoni di oggi. Il jazz, genere che ha abbracciato e che lo rappresenta, che ha un’anima sempre nel presente. E l’importanza dei concerti dal vivo, momenti in cui la magia della musica accade e si moltiplica: abbiamo incontrato Francesco Cavestri, che ci ha raccontato il nuovo album “Noè”. La nostra intervista

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