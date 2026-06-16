Un nuovo album, in cui il classicismo si fonde alla perfezione con sonorità urban e contemporanee. Lo studio del pianoforte, e l’attenzione ai suoni di oggi. Il jazz, genere che ha abbracciato e che lo rappresenta, che ha un’anima sempre nel presente. E l’importanza dei concerti dal vivo, momenti in cui la magia della musica accade e si moltiplica: abbiamo incontrato Francesco Cavestri, che ci ha raccontato il nuovo album “Noè”. La nostra intervista