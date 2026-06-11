L'appuntamento è mercoledì 24 giugno alle ore 21. La serata sarà condotta da Maria Grazia Cucinotta. Ospiti confermati: Federico Zampaglione dei Tiromancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella

L'evento che vedrà protagonista Gianni Fiorellino in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta non si configura come un semplice concerto, ma come un appuntamento monumentale capace di coniugare il prestigio di un sito con la forza della musica contemporanea. Dopo aver fatto tremare lo Stadio Diego Armando Maradona con 17.000 fan e aver conquistato l’Arena Flegrea insieme alla leggenda del rock Mike Terrana, Fiorellino compie un ulteriore salto qualitativo verso un rito collettivo con una produzione mastodontica targata Leone Produzioni.



La conduzione di Maria Grazia Cucinotta e ospiti come Federico Zampaglione dei Tiromancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella, assicurano l'eccezionalità della serata, garantendo un richiamo pop capace di attrarre un pubblico trasversale. Il versante sonoro sarà affidato a una formazione d’eccellenza composta da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso e dalle chitarre graffianti di Davide Carusone e Valentino Francavilla. Arricchiranno la narrazione un’orchestra di grandi professionisti e un corpo di ballo di 24 elementi guidato dall’Accademia “Il Dito nell'Occhio”.



Questa tappa rappresenta il coronamento della maturità artistica di Gianni Fiorellino, un artista poliedrico capace di spaziare dalla musica alla letteratura, come dimostra il successo del suo primo libro “Solo se c'è amore” e di mantenere una connessione fortissima con le nuove generazioni, testimoniata dai milioni di visualizzazioni sui suoi canali social.