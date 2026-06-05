Achille Lauro in concerto a Rimini, la possibile scaletta

Domenica 7 giugno Achille Lauro apre il Comuni Immortali Tour con la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini: il primo vero concerto negli stadi della sua carriera, che segna un passaggio storico per l'artista romano. La scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le tappe invernali nei palazzetti forniscono un'ottima mappa di quello che il pubblico potrà aspettarsi
Il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini va in scena la data zero di Comuni Immortali, il progetto live che porterà per la prima volta Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno - già sold out - e allo Stadio San Siro di Milano il 15 giugno.
Il tour e il significato della data zero a Rimini
Achille Lauro ha definito questo tour il sogno della sua vita, un traguardo intimo e assoluto. Rimini non sarà però l'unico appuntamento romagnolo dell'estate: Achille Lauro tornerà in Riviera il 19 e 20 giugno per la Notte Rosa, tra i protagonisti dell'RDS Summer Festival insieme a The Kolors, Frah Quintale, Clara, Serena Brancale e Francesco Renga. Ogni concerto del tour promette coreografie spettacolari e una produzione scenica di grande impatto visivo che riflette l'estetica audace dell'artista. Tra le sorprese confermate per le tappe successive, ad esempio, c'è Antonello Venditti, che salirà sul palco insieme a Lauro nella tappa di Roma.
La possibile scaletta
La scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata: verrà aggiornata dopo la prima data del 7 giugno. Sulla base di quanto eseguito nelle date invernali nei palazzetti, a partire dalla data zero di Eboli, la sequenza più probabile comprende:
Amor
Bam Bam Twist
Dannata San Francisco
1969
Senza Una Stupida Storia
Solo Noi
Marilù
Perdutamente
Cristina
Walk Of Fame
Me Ne Frego
Amore Disperato
Rolls Royce
Che Sarà
16 Marzo
Maleducata
Domenica
Pessima
Cadillac
Bvlgari
Thoiry Remix
Barabba
Nati Da Una Costola
C'est La Vie
In Viaggio Verso Il Paradiso
Incoscienti Giovani
Il concerto di Rimini potrebbe tuttavia presentare variazioni rispetto alle serate invernali, trattandosi della data di apertura di un progetto scenicamente più ambizioso e costruito per i grandi spazi all'aperto.