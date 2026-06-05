Achille Lauro in concerto a Rimini, la possibile scaletta

Il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini va in scena la data zero di Comuni Immortali, il progetto live che porterà per la prima volta Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno - già sold out - e allo Stadio San Siro di Milano il 15 giugno.

Il tour e il significato della data zero a Rimini

Achille Lauro ha definito questo tour il sogno della sua vita, un traguardo intimo e assoluto. Rimini non sarà però l'unico appuntamento romagnolo dell'estate: Achille Lauro tornerà in Riviera il 19 e 20 giugno per la Notte Rosa, tra i protagonisti dell'RDS Summer Festival insieme a The Kolors, Frah Quintale, Clara, Serena Brancale e Francesco Renga. Ogni concerto del tour promette coreografie spettacolari e una produzione scenica di grande impatto visivo che riflette l'estetica audace dell'artista. Tra le sorprese confermate per le tappe successive, ad esempio, c'è Antonello Venditti, che salirà sul palco insieme a Lauro nella tappa di Roma.