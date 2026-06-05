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Achille Lauro in concerto a Rimini, la possibile scaletta

Musica

Domenica 7 giugno Achille Lauro apre il Comuni Immortali Tour con la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini: il primo vero concerto negli stadi della sua carriera, che segna un passaggio storico per l'artista romano. La scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le tappe invernali nei palazzetti forniscono un'ottima mappa di quello che il pubblico potrà aspettarsi

Il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini va in scena la data zero di Comuni Immortali, il progetto live che porterà per la prima volta Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno - già sold out - e allo Stadio San Siro di Milano il 15 giugno.

Il tour e il significato della data zero a Rimini

Achille Lauro ha definito questo tour il sogno della sua vita, un traguardo intimo e assoluto. Rimini non sarà però l'unico appuntamento romagnolo dell'estate: Achille Lauro tornerà in Riviera il 19 e 20 giugno per la Notte Rosa, tra i protagonisti dell'RDS Summer Festival insieme a The Kolors, Frah Quintale, Clara, Serena Brancale e Francesco Renga. Ogni concerto del tour promette coreografie spettacolari e una produzione scenica di grande impatto visivo che riflette l'estetica audace dell'artista. Tra le sorprese confermate per le tappe successive, ad esempio, c'è Antonello Venditti, che salirà sul palco insieme a Lauro nella tappa di Roma.

La possibile scaletta

La scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata: verrà aggiornata dopo la prima data del 7 giugno. Sulla base di quanto eseguito nelle date invernali nei palazzetti, a partire dalla data zero di Eboli, la sequenza più probabile comprende:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza Una Stupida Storia

Solo Noi

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk Of Fame

Me Ne Frego

Amore Disperato

Rolls Royce

Che Sarà

16 Marzo

Maleducata

Domenica

Pessima

Cadillac

Bvlgari

Thoiry Remix

Barabba

Nati Da Una Costola

C'est La Vie

In Viaggio Verso Il Paradiso

Incoscienti Giovani

 

Il concerto di Rimini potrebbe tuttavia presentare variazioni rispetto alle serate invernali, trattandosi della data di apertura di un progetto scenicamente più ambizioso e costruito per i grandi spazi all'aperto.

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