Alex Warren annuncia il nuovo album Wildchild

alex warren, la copertina di wildchild

Dopo il grande successo dell’album You'll Be Alright, Kid, distribuito nel giugno dello scorso anno, il cantautore (FOTO) ha annunciato l’arrivo del suo nuovo lavoro Wildchild. Il disco, in uscita sul mercato il 28 agosto, conterrà anche i nuovi singoli Fever Dream e Fine Place To Die. Alex Warren ha mostrato la copertina dell’album sul profilo Instagram che vanta più di sei milioni di follower. Il post ha ottenuto oltre 80.000 like in meno di ventiquattro ore.

Il cantautore è attualmente impegnato con la tournée mondiale. Dopo la conclusione della leg europea, l’artista ha dichiarato: “Queste sono state le sette settimane più belle della mia vita e per gli show e non vedo l'ora di raccontarlo ai miei futuri figli. Grazie a ogni singolo fan che è venuto e ha reso tutto così speciale. Non vi dimenticherò mai”. A fine maggio Alex Warren ha dato il via alla serie di appuntamenti in programma negli Stati Uniti d’America scrivendo ai fan: “Tutti voi avete cambiato la mia vita e ogni notte spero di mettere in piedi uno show in grado di cambiare voi. Vi amo, ci vediamo tutti presto”.