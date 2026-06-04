Alex Warren annuncia il nuovo album Wildchild

Negli ultimi mesi il cantautore statunitense ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, ricordiamo la nomination nella categoria Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy Awards. Tra i suoi successi troviamo Ordinary, Carry You Home ed Eternity
Venerdì 28 agosto Alex Warren pubblicherà il suo secondo album Wildchild contenente anche i singoli Fever Dream e Fine Place To Die. Quest’anno il cantautore statunitense ha ricevuto una nomination nella categoria Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy Awards.
alex warren, la copertina di wildchild
Dopo il grande successo dell’album You'll Be Alright, Kid, distribuito nel giugno dello scorso anno, il cantautore (FOTO) ha annunciato l’arrivo del suo nuovo lavoro Wildchild. Il disco, in uscita sul mercato il 28 agosto, conterrà anche i nuovi singoli Fever Dream e Fine Place To Die. Alex Warren ha mostrato la copertina dell’album sul profilo Instagram che vanta più di sei milioni di follower. Il post ha ottenuto oltre 80.000 like in meno di ventiquattro ore.
Il cantautore è attualmente impegnato con la tournée mondiale. Dopo la conclusione della leg europea, l’artista ha dichiarato: “Queste sono state le sette settimane più belle della mia vita e per gli show e non vedo l'ora di raccontarlo ai miei futuri figli. Grazie a ogni singolo fan che è venuto e ha reso tutto così speciale. Non vi dimenticherò mai”. A fine maggio Alex Warren ha dato il via alla serie di appuntamenti in programma negli Stati Uniti d’America scrivendo ai fan: “Tutti voi avete cambiato la mia vita e ogni notte spero di mettere in piedi uno show in grado di cambiare voi. Vi amo, ci vediamo tutti presto”.
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Nel febbraio del 2025 Alex Warren si è affermato con il singolo Ordinary, arrivato al primo posto della classifica US Billboard Hot 100 e in grado di superare un miliardo di riproduzioni su Spotify. Tra le canzoni più popolari della sua discografia troviamo sicuramente Carry You Home, Eternity, Burning Down e On My Mind con Rosé. Negli ultimi mesi il cantautore ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, ricordiamo la nomination nella categoria Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy Awards. Inoltre, Alex Warren è stato tra i performer della cerimonia di premiazione dei BRIT Awards 2026.
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