Il singolo, in uscita oggi (venerdì 29 maggio) per Orangle Records, riporta sulle scene (anche se in realtà non se ne era mai andato) l'icona della cultura pop anni Novanta. Un ritorno musicale che usa la forma del tormentone per raccontare l’automatismo digitale contemporaneo: la trasformazione continua della realtà in contenuto. Un brano ironico, teatrale e tagliente che attraversa la logica dei social network fino a metterne in luce le contraddizioni più profonde. L'INTERVISTA

Prima ancora di capire cosa stia accadendo, abbiamo già inquadrato. Prima ancora di decidere se intervenire, abbiamo già scelto il formato verticale. E prima ancora di chiederci se ciò che abbiamo davanti meriti silenzio, rispetto o attenzione, abbiamo già avviato la registrazione.

È in questa sequenza quasi automatica che si inserisce Ti Posto, il nuovo singolo di Francesco Salvi in uscita oggi, venerdì 29 maggio 2026. Attore, autore, musicista, comico e volto tra i più riconoscibili della televisione italiana dagli anni Ottanta in poi, Salvi ha attraversato spettacolo, cinema e musica costruendo una cifra personale fatta di nonsense, satira e surrealtà. Dai successi televisivi di Drive In fino a brani diventati cult come C’è da spostare una macchina e Esatto!, il suo linguaggio ha sempre usato la comicità per raccontare tic, ossessioni e contraddizioni del presente.

Con Ti Posto — brano che potete ascoltare in fondo a questo articolo — Salvi torna a osservare il contemporaneo scegliendo uno dei comportamenti più diffusi e meno interrogati di oggi: il bisogno compulsivo di documentare tutto. La canzone non si limita a raccontare la cultura dei social network, ma ne replica velocità, linguaggio e automatismi, restituendone un’immagine insieme grottesca e iperrealista. Il risultato è una satira pop che si muove dentro il sistema che racconta, fino a deformarlo e ribaltarlo contro chi guarda.

La canzone intercetta una dinamica ormai quotidiana: la trasformazione di ogni evento — pubblico o privato, leggero o drammatico — in contenuto da pubblicare. Una ragazza per strada, un gesto domestico, un momento affettuoso, ma anche una rapina, un incidente, un episodio di violenza. Tutto viene assorbito nella stessa grammatica: registrare, postare, condividere, reagire. In questo flusso continuo, la distinzione tra esperienza e rappresentazione tende progressivamente a dissolversi.

Al centro del brano c’è una formula che diventa sintesi e ossessione: "La posto, la posto!". Ripetuta come un riflesso, quasi come un automatismo linguistico e mentale, la frase condensa una condizione contemporanea in cui l’esistenza sembra passare sempre più attraverso la propria visibilità pubblica. Ciò che non viene visto rischia di non esistere; ciò che non viene condiviso rischia di non avere peso.