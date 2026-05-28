L’estate italiana dei dj inizia con il ponte del 2 giugno

Venerdì 29 maggio alla Villa delle Rose di Misano Adriatico torna Bob Sinclar, uno dei

dj più amati dal pubblico italiano. Bob Sinclar è una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club in ogni dove. Un altro dj evergreen è Benny Benassi, che sabato 30 sarà in console al Phi Beach di Arzachena, in Costa Smeralda; vincitore di un Grammy Awards, protagonista da anni nei più importanti festival in tutto il mondo, lo scorso 1° maggio Benny Benassi è uscito con il suo nuovo album “Feel The Bass” per Ultra Records, al quale hanno collaborato tra gli altri ARTBAT e Felix da Housecat. Domenica 31 al Tinì Soundgarden di Cecina arriva l’olandese Franky Rizardo, da tempo al centro della scena elettronica mondiale e che ogni anno riesce ad alzare l’asticella sempre più in alto, grazie alla sua innata capacità di muoversi soavemente tra House e Techno, sia con i set sia con le sue produzioni discografiche, queste ultime in particolare con la sua etichetta discografica LTF Records.



Lunedì 1° giugno il Sottomura Openair di Ferrara ospita la terza edizione di Spirit of

Trance, con il meglio di un genere musicale – la trance appunto – che vanta fan in tutto il mondo, Italia inclusa. A Ferrara la line-up propone Aly & Fila, Bryan Kearney, Ferry Corsten, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan e Paul Van Dyk. Il tedesco Paul van Dyk in particolare è un autentico guru del djing, autore del brano “For An Angel”, divenuto un inno dance mondiale, eseguito più volte in chiave orchestrale: ha appena lanciato VANDIT Next Generation, un'iniziativa di scouting e tutoraggio di talenti, pensata per scoprire, supportare e valorizzare la prossima generazione di produttori di musica elettronica a livello globale. Sempre lunedì 1° il King’s Club di Jesolo ospita il duo spagnolo MËSTIZA, il cui stile musicale miscela le radici culturali del flamenco con l’energia della musica elettronica; lo scorso aprile è uscito il loro secondo album “Spanish Chica”, pochi giorni prima del loro debutto al festival Coachella, così come arriveranno al King’s il giorno dopo l’inizio della loro residenza domenicale all’Hï Ibiza. Nel complesso, un ponte musicale davvero per tutti i gusti.